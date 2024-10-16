Sağlık Bakanı Memişoğlu, Etlik Şehir Hastanesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının entegre şekilde hareket ettiği bütüncül sağlık hizmetinin oluşturulmasına yönelik yeni bir mevzuat üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni ve 2. Hizmet Yılı Programı'na katıldı.

Türkiye'de sağlığın emin ellerde olduğunu vurgulayan Memişoğlu, Etlik Şehir Hastanesi'nin hem insan gücü hem fiziki yapısıyla Türkiye'nin sağlıkta geldiği önemli noktayı gösterdiğini, 4 bin 50 yatağı, dünyanın en güzel sağlık altyapısına sahip alanıyla adeta bir "sağlık şehri" gibi hizmet sunduğunu ifade etti.

Türkiye'de tüm bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hekimler ve sağlık sisteminde yer alan tüm çalışanlarla birlikte, büyük emek ve özverili çalışmalar sonucu başarıldığının altını çizen Memişoğlu, "Baktığınızda her bir vatandaşımız 2002'de senede sadece 2 kez sağlık hizmetlerinden faydalanırken, bugün 11,7 kez faydalanıyor. Kamudaki yatak kapasitesine bakıldığında, kaliteli odalarda olma imkanı yüzde 1-2'nin altındaydı, bugün yüzde 80'in üzerine çıkmış durumda. Bu başarıda binlerce insanın emeği, çabası, adanmışlığı var." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının özveriyle çalışan, kendisini mesleğine adamış insanlar olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Biz sadece bu alanlarda sağlık hizmeti vermek için bulunmuyoruz. Biz bu kadar mükemmel, her türlü altyapısı olan yapılarda aynı zamanda artık sağlık bilgisini ve teknolojisini üretmek zorundayız. Bilime yenilikler kazandırıp, yeni bir şeyler söylemek zorundayız. Artık bu bizim vebalimiz ve görevimiz. Yani sadece hastayı tedavi etmek değil buradaki amacımız, esasında buraları sağlığın bilgilerinin, teknolojilerinin üretildiği alanlar haline getirmek."

Memişoğlu, hekimlerin iddialı, hedef odaklı insanlar olduğunu, onlara bilim üretebilmeleri için gerekli altyapı, ortam ve ekosistemleri oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Bütüncül sağlık hizmetine ilişkin mevzuat çalışması yapılıyor

Bakan Memişoğlu, bu hastanelerde klinik çalışmalara yönelik sadece Faz 3 değil, Faz 1 ve Faz 0 çalışmalarının da yapılabilmesini, bilginin üretilmesini beklediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bunu yapabilecek hem altyapımız hem insan gücümüz var. O nedenle bu yapıları hizmet yapıları değil, tıp biliminin merkezleri olarak kabul ediyoruz. Bunu da TÜSEB üzerinden bir ekosistem oluşturarak hem finansmanını hem insan gücünü, bilim gücünü, hem bu fiziki yapıları kullanmak istiyoruz.

Şu anda yapmak istediğim en önemli şey, bu yapıları ve bununla beraber ikinci basamak, birinci basamak dediğimiz tedaviyle beraber koruyuculuğun olduğu alanları entegre bir şekilde çalıştırmak. Yani bütüncül sağlık hizmeti vermek. Şu anda bu konuda mevzuat anlamında çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz, doğru yerde, doğru zamanda, etkin tedaviyi ve koruyuculuğu sağlamak. Yani buraya (üçüncü basamak hastaneler) gelmesi gereken hastanın buraya gelmesini, ikinci basamak devlet hastanelerine gitmesi gereken hastanın oraya, aile hekimliğine başvurması gereken hastanın da aile hekimlikleri veya temel sağlık hizmetlerinde etkin tedaviyi veya koruyuculuğu alabilmesini sağlamak. Bu konuda hem mevzuat hem de işlerlik, yönetsel anlamda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz."

"Dünyanın bizim medeniyetimize, iyiliklerimize ihtiyacı var"

Bakan Memişoğlu, konuşmasında, İsrail'in saldırılarına da dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün dünyada maalesef vahşet medeniyetinin gücüyle neler olduğunu görüyoruz. 40 binin üzerinde insanın, çocuğun katledildiği bir dünyada yaşıyoruz ve bunu naklen televizyonlarda seyrediyoruz. Kötülük kötülüğünü yapacak, maalesef yapıyor. Ama biz iyilik tarafı olarak ne yaptığımızı sorgulamalıyız, dünyaya iyilik medeniyetinin, ki bizim medeniyetimiz böyle bir medeniyet, hakimiyetinin yeniden nasıl sağlanacağını düşünmemiz gerekir. Bu ortamlar, bilim, teknoloji ortamları, akademik dünya bunun merkezi. Çünkü yeni bir teknoloji, bilgi üretirseniz o kötülük dünyasının hakimiyetinin üstesinden gelebiliriz."

Daha çok çalışmanın, üretmenin ve bunu birlikteliği bozmadan, farklılıkları zenginlik olarak görerek gerçekleştirmenin önemine vurgu yapan Memişoğlu, "Bilim, bilgi, teknoloji üretmemiz lazım ve en önemlisi birbirimize empati duyup, sevmemiz lazım. Biz farklılıklarımız olsa da birbirimizi sevmek, birlikte çalışıp üretmek zorundayız. Dünyanın bizim medeniyetimize, iyiliklerimize ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Özellikle bu konuda genç nesle seslendiğini, gençlerin önünü açmaya çalıştıklarını vurgulayan Memişoğlu, son teknoloji altyapılar, fiziki imkanlar ve ulaşılabilir bilgiyi gençlere sunduklarını, gençleri dünyanın iyilik tarafındaki güç olarak gördüklerini aktardı.

Gençlerin de bu medeniyeti gelecekte dünyaya hakim medeniyet haline getirme sorumluluklarının bulunduğunu belirten Memişoğlu, "Gençler, sizler bizim vebalimizsiniz. Bizlerden daha iyi olacaksınız, daha çok üreteceksiniz ki bugünkü vahşet medeniyetinin dünyadaki hükümdarlığını sizler yıkıp, iyilik medeniyetinin, iyiliğin yeniden hakim olmasını sağlayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Memişoğlu, törende bulunmaktan onur duyduğunu vurgulayarak, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Elimizden geldiğince sağlık sistemimizi, sağlık sektörümüzü bir yere getirmeye çalışacağız ama bunu hep beraber yapacağız. İdealizmi unutmayacağız. Adanmışlık, empati, idealizm olmasa ne 1453 olurdu ne 1919 olurdu. 21 yaşında, 38 yaşında adanmışlık olmasa o mücadeleler yapılamazdı. Onun için bugün dünyaya baktığınızda bu medeniyetin, milletin bu mücadeleyi yapacak hem gücü hem azmi hem de insani altyapısı var. Yeter ki birlikte hareket edelim."

Etlik Şehir Hastanesi günde 25 bin hastaya hizmet veriyor

Törene katılan Ankara Valisi Vasip Şahin de konuşmasında, başkentin diğer özelliklerinin yanında sağlık altyapısıyla da çok önemli bir şehir konumunda olduğuna dikkati çekti.

Şahin, pandemi sürecinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve Filistinli kanser hastaları ile yaralıların tedavi sürecinde Ankara'nın sağlık sisteminin, hastanelerin çok önemli bir görev yürüttüğünü anımsattı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ise Etlik Şehir Hastanesi'nin 2 yıl önce hizmete açıldığına işaret ederek, şu an günde ortalama 25 bin hastaya hizmet verildiğini ve yaklaşık 600 ameliyatın gerçekleştirildiğini bildirdi.

6 Şubat 2023 depremlerinde Ankara'ya yaklaşık 50 bin başvuru alındığını, 4 binden fazla hastanın hastanelere yatışının yapıldığını ve 2 binden fazla ameliyat gerçekleştirildiğini anlatan Kurtcebe, tüm çalışmaların, iyi eğitimli, donanımlı, heyecanlı, özverili ve tecrübeli sağlık çalışanları sayesinde yapılabildiğini kaydetti.

Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu da konuşmasında, "Açılıştan günümüze hastanemizde 10 milyon 133 bin ayaktan başvuru, 290 bin yatan hasta hizmeti ve 244 bin ameliyat gerçekleşti. 48 böbrek, 9 karaciğer ve 224 kornea nakli olmak üzere toplamda 281 hastamıza transplantasyon cerrahisi yapıldı. Ayrıca 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde tüm imkanlarımızı seferber ederek bölgeden başvuran 20 bin depremzede hastamıza hizmet verdik." bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu, Vali Şahin ve diğer yetkililer sağlık çalışanları tarafından oluşturulan resim sergisinin açılışını yaptı.