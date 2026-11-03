Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bartın Devlet Hastanesinin açılışında konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İlaç raporu olan vatandaşlarımız, ilaçlarını bir kez doktora yazdırdıktan sonra, rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırma ihtiyacı duymadan ilaçlarını doğrudan alabilecek. Böylece insanımız raporlu ilacını yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak." dedi.

Bartın Devlet Hastanesinin açılışında konuşan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, son çeyrek asırda sağlıkta büyük gelişime imza attıklarını söyledi.

Şehir hastaneleri modeliyle bugün dünyanın en modern sağlık tesislerini inşa ettiklerini anlatan Memişoğlu, 28 şehir hastanesini milletin hizmetine sunduklarını, 29'uncunun da açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bakan Memişoğlu, Türkiye olarak ulaşılabilir, ücretsiz ve en ileri teknolojiyle her türlü tedavinin yapılabildiği dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden birini sunduklarını, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonlarıyla dünyaya örnek olduklarını ifade etti.

Düzce'den Zonguldak'a, Zonguldak'tan Bartın'a Batı Karadeniz'in sağlık altyapısına güç katacak yeni eserleri milletin hizmetine sunduklarını dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz 450 yataklı Bartın Devlet Hastanesi, şehrimizdeki sağlık yatırımlarımızın en yeni örneğidir. Hastanemizin inşasında 265 deprem izolatörü kullanıldı. Hastanemizde 80 poliklinik, 8 ameliyathane ve 104 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Tek ve çift kişilik konforlu hasta odaları ve 20 yataklı palyatif bakım ünitesiyle Bartın'ımıza modern bir eser kazandırdık. Bu güçlü yatırımla vatandaşlarımızı, kendi şehirlerinde en nitelikli sağlık hizmetleriyle buluşturuyoruz."

Memişoğlu, 2002'den bu yana kente 6 yeni hastane kazandırdıklarını, aile sağlığı merkezlerinden 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarına kadar 18 yeni sağlık tesisi inşa ettiklerini bildirerek, son 2 yılda 276 hekim ve 100 sağlık personelini daha Bartın'da göreve başlattıklarını hatırlattı.

Gelecek dönemi de şehrin sağlık ihtiyaçları doğrultusunda planladıklarına değinen Memişoğlu, Bartın Merkez ve Kurucaşile ilçelerinde 3 sağlık tesisinin proje çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

"Raporu olan vatandaşlarımız ilaç yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak"

Bakan Memişoğlu, sağlık anlayışlarının özetinin "koruyan, geliştiren ve üreten sağlık" olduğunu, hastalığa değil sağlığa yatırım yaptıklarını, hastalık değil Sağlık Bakanlığı olduklarını vurgulayarak, "İnsanların mutluluk kaynağının yüzde 65'i sağlıklı olmak ama sağlıksız oldunuz mu yüzde 100 mutsuzsunuz. Bu yüzden vatandaşlarımız bizlerden sadece tedaviyi değil, sağlıklı kalmayı da talep etsinler istiyoruz. Bir hekim olarak şunu özellikle söylemek isterim, sağlığımız için atacağımız adımları, bir şikayetimizin başlamasına bırakmayalım. Yaşınıza ve sağlık durumunuza uygun taramalarınızı düzenli yaptırın, size yapılan kontrol çağrılarını ertelemeyin." diye konuştu.

Memişoğlu, Batı Karadeniz'in yer altı ve yer üstü zenginlikleri, sanayisi, limanları ve büyüyen üretim kapasitesiyle Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olduğunu belirterek, bölgede yükselen bu üretim ve kalkınma hamlesini, çalışanların sağlığını koruyarak desteklediklerini söyledi.

"Koruyan sağlık" anlayışının en güzel örneklerinden birini Bartın Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Sağlığım İş Yerinde" projesiyle başlattıklarını belirten Memişoğlu, Bartın'ın ekonomisine ve üretimine omuz veren emekçileri iş yerlerinde koruyucu sağlık hizmetleriyle buluşturduklarını, mobil araçlarla kanser taramalarından sigara bırakma polikliniklerine, beslenme danışmanlığından psikolojik desteğe kadar geniş koruyucu sağlık ağı kurduklarını anlattı.

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin çalışmalarına da işaret ederek, 1859 ilacın reçetelenmesinden uzman hekimlerin başlattığı ilaçların devamına, evde sağlık raporlarından mevcut ilaç raporlarının yenilenmesine kadar pek çok süreci aile hekimleri üzerinden kolaylaştırdıklarını anımsattı.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir adımı daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla atacaklarını bildiren Memişoğlu, "İlaç raporu olan vatandaşlarımız, ilaçlarını bir kez doktora yazdırdıktan sonra, rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırma ihtiyacı duymadan ilaçlarını doğrudan alabilecek. Böylece insanımız raporlu ilacını yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak. Bu önemli çalışmanın hayata geçirilmesi için her iki bakanlığımızın ekipleri büyük özveriyle çalışıyor. Aynı hedef doğrultusunda ortaya koyduğumuz bu emeğin, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet olarak yansıyacağına inanıyorum. Sayın Bakanımız Vedat Işıkhan'a, ekibine ve bakanlık yöneticilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Sağlık teknolojilerinde yeni başarı hikayelerini birlikte yazalım"

Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve tıbbi cihazlarını üretmek için gece gündüz çalıştıklarını, buna "üreten sağlık" dediklerini, solunum, otomatik şok ve mobil röntgen cihazları ile kalp-akciğer makinesini kendi insanlarının emeğiyle ürettiklerini belirten Memişoğlu, yerli ultrason cihazı için çalışmaları sürdürdüklerini, sağlık sanayisini Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getirmeyi amaç edindiklerini anımsattı.

Memişoğlu, "üreten sağlık" yaklaşımlarını, üniversitelerin bilimsel çalışmalarıyla da güçlendirdiklerine dikkati çekerek, Bartın Üniversitesinin yara bakımından diyabete ve Alzheimer'a kadar sağlık ve biyoteknoloji alanında hayata geçirdiği projeleri son derece kıymetli bulduğunu, bilime ve üretime katkı sunan tüm akademisyenleri yürekten kutladığını ifade etti.

"Yeni bir fikrim var" diyen herkese de çağrıda bulunan Memişoğlu, "Sağlık teknolojilerinde yeni başarı hikayelerini birlikte yazalım. 'Sağlıkta yeni bir şey söyleyeceğim, bir projem var, üretim gücüm var.' diyen herkesi 'uretensaglik.gov.tr' adresine davet ediyorum." dedi.

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde insana şifa olacak her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini aktararak, açılışı yapılan Bartın Devlet Hastanesinde emeği geçenlere teşekkür etti, bu çatı altında insana şifa dağıtan hekimlere, hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Memişoğlu ve beraberindekiler, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hastaneyi ziyaret etti.

Programa, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA