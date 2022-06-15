Sağlık Bakanı Koca, kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi - Haberler

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Sağlık Bakanı Koca, kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Sağlık Bakanı Koca, kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı." ifadesini kullandı.

Kimliği açıklanmayan şoförün, ambulansla Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediği iddiasıyla Sağlık Bakanı Koca ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Ankara Şehir Hastanesi Fahrettin Koca Twitter Güncel Haberler

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