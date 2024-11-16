Sagalassos Antik Kenti'nde 1892 Yıllık Hadrianus Çeşmesi Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ndeki anıtsal çeşmelerden olan 1892 yıllık Hadrianus (Hadrian) Çeşmesi'ni ayağa kaldırmak için kazı ve restorasyon çalışması sürdürülüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne yer alan geçmişi milattan önce 3000 yılına dayanan Sagalassos Antik Kenti'nde 2010'da hizmete açılan 1844 yıllık Antoninler Çeşmesi'nin ardından 2002'deki kazılarda bulunan Roma İmparatoru Hadrianus'a ithafen yaptırılan 1892 yıllık Hadrianus Çeşmesi gün yüzüne çıkarılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sagalassos Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru öncülüğünde 4 arkeolog, birer mimar ve uzman restoratör, 23 işçi ile başlatılan çalışmayla yüksekliği 20 metreyi aşan 2 katlı tanrıça kabartmalı anıtsal çeşmeden 2 yıl içinde antik suyun akıtılması planlanıyor.

Sagalassos Koordinatör Kazı Başkan Yardımcısı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Düzgün Tarkan, AA muhabirine, Sagalassos kazılarının Belçikalı Prof. Dr. Marc Waelkens'in başkanlığında 1989'da başladığını söyledi.

Koordinatör kazı başkanlığı olarak çalışmalarına bu yıl Hadrianus Çeşmesi'nde başladıklarını belirten Tarkan, Prof. Dr. Waelkens'in çeşmenin cephesini kısmen açtığını ve buradan çıkan önemli heykellerin Burdur Müzesi'nde sergilendiğini aktardı.

Tarkan, o dönem çeşmenin doğu ve batı kanatlarında kazı yapılmadığını ve üst katındaki blokların da zamanla dağıldığını dile getirerek çeşmenin önündeki basamakların MAKÜ'den Doç. Dr. Ünal Demirer'in desteğiyle sağlamlaştırıldığını, orijinal taşların yerine koyulduğunu anlattı.

"Yaklaşık 20 metreyi aşan yüksekliği olacak"

Çeşmenin milattan sonra 129 ve 132 yılları arasında dönemin Roma İmparatoru Hadrianus anısına Sagalassos'un ilk Roma şövalyesi Tiberius Claudius Piso'nun vasiyeti üzerine yapıldığını yazıtlardan anladıklarına dikkati çeken Tarkan, şu bilgileri verdi:

"Şu anda görünen her iki sütun arasından havuza su yolu bulunuyor. Müzik, edebiyat ve şiir gibi birçok sanatsal faaliyete esin kaynağı olan antik dönemdeki musaları (tanrıça) simgeleyen kabartmalar görüyoruz. Dokuz kabartmanın büyük çoğunluğu yerinde fakat birkaç tanesi de kazılarda taş tarlasına taşınmış. Onların da tamiratları yapılıp önümüzdeki yıl yerine konulacak. Şöyle hayal edebilirsiniz, yaklaşık 6 metre yüksekliğinde ilk kat sütunları, bunların arasındaki görkemli heykel kabartmalarının yanından suların aktığını, bunun üstünde süslü ve gösterişli mimari taşlar göreceksiniz. Bu taşların üstünde de ikinci kat sütun düzenlemesi ve yine bu sütunlar arasında dönemin ünlü tanrı ve kişilerini simgeleyen heykelleri varsayabilirsiniz. Büyük olasılıkla yapının ikinci katından da su akışı olacak."

"Görkemli bir çeşmeyi daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz"

Tarkan, Sagalassos'ta bugüne kadar Antoninler ile Dorik Çeşmelerinin restorasyonlarının tamamlanıp ziyarete açıldığına değinerek, "Oldukça görkemli bir çeşmeyi daha hem ülkemize hem de Sagalassos Antik Kenti'ne kazandırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki iki yıl içinde bu çeşmenin 2 katlı olarak ayağa kaldırılmasını öngörüyoruz. İki yıl sonra ziyaretçiler, artık Sagalassos'ta 2 katlı cephesi olan içinden antik suyun aktığı görkemli bir çeşmeyi daha izleme şansına kavuşacak." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Hatice Yaman da daha önce Sagalassos'u yaz mevsiminde gördüğünü ve çok keyifle gezdiğini dile getirerek "Sonbaharda tekrar görmek heyecan verici. Antik kentin yaşayan çeşmelerini görmek muazzam, burası daha fazla duyulmalı ve bilinmeli. Üçüncü çeşmenin de açılacak olmasına çok sevindim, tekrar ziyarete geleceğim." ifadelerini kullandı.