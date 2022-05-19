SADAT'ın 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirilmedi! Tepkiler sonrası silip yenisini yayınladılar - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta SADAT binası önüne giderek açıklama yapması sornasında şirket ülke gündemine oturmuştu.

TEPKİ GELİNCE SİLDİLER

SADAT bugünse 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı ile konuşuldu. Şirketin sosyal medya hesabından paylaşılan kutlama mesajında Atatürk'ün adına yer verilmedi. Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi. Söz konusu mesaj kısa sürede silindi.

YENİDEN PAYLAŞTILAR

Bu gelişmenin ardından SADAT'ın sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yapıldı. Bu kez tweet'te şu ifadeler yer aldı: " 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkarak işgal altındaki ülkeyi kurtarmak için milli mücadeleyi başlatan Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anar, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ederiz. #19MayisAtaturkuAnmaGenclikVeSporBayrami"

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