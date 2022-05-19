SADAT'ın 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirilmedi! Tepkiler sonrası silip yenisini yayınladılar - Haberler

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SADAT'ın 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirilmedi! Tepkiler sonrası silip yenisini yayınladılar

Haberler.com - Güncel
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına gidip açıklama yaptığı SADAT, bu kez de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımıyla gündeme geldi. SADAT'ın sosyal medya hesabından paylaşılan kutlama mesajında Atatürk'ün adının geçirilmemesi tepki çekti. Tepkiler sonrası söz konusu paylaşım silindi, Atatürk'ün adının geçirildiği yeni bir paylaşım yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta SADAT binası önüne giderek açıklama yapması sornasında şirket ülke gündemine oturmuştu.

TEPKİ GELİNCE SİLDİLER

SADAT bugünse 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı ile konuşuldu. Şirketin sosyal medya hesabından paylaşılan kutlama mesajında Atatürk'ün adına yer verilmedi. Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi. Söz konusu mesaj kısa sürede silindi.

SADAT'ın 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirilmedi! Tepkiler sonrası silip yenisini yayınladılar

YENİDEN PAYLAŞTILAR

Bu gelişmenin ardından SADAT'ın sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yapıldı. Bu kez tweet'te şu ifadeler yer aldı: " 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkarak işgal altındaki ülkeyi kurtarmak için milli mücadeleyi başlatan Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anar, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ederiz. #19MayisAtaturkuAnmaGenclikVeSporBayrami"

SADAT'ın 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirilmedi! Tepkiler sonrası silip yenisini yayınladılar

Haberler.com - Güncel

19 Mayıs 1919, Atatürk, SADAT, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Kılıç:

Benzin olmuş 24 TL. Gündem değiştirmek için her yolu deniyorsunuz. Yok Atatürk yazmamış yok ismi yanlış yazılmış.

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