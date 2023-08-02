Sadakataşı Derneği Bangladeş, Kırgızistan ve Nepal'de camiler ile Sri Lanka'da okul açtı

Sadakataşı Derneği, Bangladeş, Kırgızistan ve Nepal'de camiler inşa ederken, Sri Lanka'da bir okul açtı. Dernek, yoksul bölgelerde yaşayan insanların ibadethane, eğitim, sağlık, barınma ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sadakataşı Derneği; Bangladeş, Kırgızistan ile Nepal'de projelendirdiği camiler ile Sri Lanka'da inşa ettiği okulu hizmete sundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde inşa edilen Fatma-İhsan Özdemir Camisi ibadete açıldı.

Dernek tarafından 800 metrekare alan üzerine projelendirilen, 250 kişi istifade edebileceği caminin yanına açılan şadırvandan bölge halkı da yararlanacak.

Derneğin Kırgızistan'ın Yangi Hayot bölgesinde açılan 130 metrekare alana inşa edilen Hatipoğlu 5 Camii'nde aynı anda 200 kişi ibadet edebilecek. Camide elektrik ihtiyacı kurulan güneş enerjisi paneli ile karşılanacak.

Nepal'de projelendirilen Makak Ailesi Camisi dernek ekibince ibadete açıldı. Toplam 100 metrekare alana inşa edilen camiden 130 kişi istifade edebilecek. Camide bölgedeki çocuklara dini eğitim de verilecek.

Sri Lanka'nın Puttalam bölgesinde 85 metrekare üzerine projelendirilen Meryem Yorulmaz Okulu'nda 2 derslik ve idare odası bulunuyor. Açılan okulda, 60 öğrenciye ülke müfredatının yanı sıra dini içerikli eğitim verilecek.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Afrika ve Asya'nın yoksul bölgelerinde yaşayanların ibadethane, eğitim, sağlık, barınma ve kültürel alan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Son olarak Bangladeş, Kırgızistan, Nepal ve Sri Lanka'da projelendirdikleri eserleri bölge halklarının hizmetine sunduklarını aktaran Özdal uzak coğrafyalarda zorlu şartlar altında yaşayanlar için kalıcı eserler açmayı sürdüreceklerini kaydetti.