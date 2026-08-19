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DMM elektrik zammı iddialarını yalanladı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, elektrik fiyatlarına yüksek zam yapılacağı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu; böyle bir çalışma bulunmadığını, iddiaların spekülatif ve provokatif olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA
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