Sabancı Üniversitesi Mezunları Diplomalarını Törenle Aldı. Güler Sabancı: 'İklim Krizi Yarına Ertelenmeyecek Bir Mesele'

Sabancı Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşan üniversitenin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, iklim krizinin yarına ertelenemeyecek kadar acil bir mesele olduğuna dikkat çekti. Sabancı, "Gerek ülkemizde gerekse dünyada, iklim değişikliğine bağlı olarak oluşan; sel, yangın, kuraklık gibi doğal afetlerde önemli artışlar yaşıyoruz. Dünyanın el ele vererek; bu soruna çözümler üretmesi, birlikte çalışması gerekiyor" dedi.

Sabancı Üniversitesi 20'nci dönem lisans ve 23'üncü dönem lisansüstü mezuniyet töreni, Tuzla kampüsünde yapıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Yönetim Bilimleri Fakültelerinden toplam 1092 mezunun diploma aldığı törene, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve öğretim üyeleri katıldı.

Güler Sabancı, geçen yıl yapılan mezuniyet törenine katılan, tüm dünyanın kullandığı BioNTech aşısını bulan Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in gençlere bazı tavsiyelerde bulunduğunu hatırlattı. Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Özlem Türeci 'Önemli olan kolayı seçmek değil, bir amaç taşıyan bir görevi ya da işi seçmektir' demişti. Ben de buna çok önem veriyorum. Sayın Uğur Şahin ise dünyada bilimin ne kadar önemli olduğunu ve pandeminin bunu bize bir kere daha gösterdiğini; bilim adına ilerlemenin yolunun merak duymaktan geçtiğini; ayrıca merak ve bir amaca sahip olmanın çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Sizler, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği böyle bir dönemde mezun oluyorsunuz. Yeni bir zamanın, yeni bir normalin ve yeni bir yolun başındasınız. Bu yeni normalde; cesaretle, sebatla ve en önemlisi 'çok çalışarak' başarılı olacağınıza inanıyorum.

DOĞAL AFETLERDE ÖNEMLİ ARTIŞ YAŞIYORUZ: Artık Paris Anlaşması'nda öngörülen 1,5 derece ısınma hedefinin ötesine geçileceği kabul ediliyor. Gerek ülkemizde gerekse dünyada, iklim değişikliğine bağlı olarak oluşan; sel, yangın, kuraklık gibi doğal afetlerde önemli artışlar yaşıyoruz. Dünyanın el ele vererek; bu soruna çözümler üretmesi, birlikte çalışması gerekiyor.

İNSANLIĞA HİZMET EDECEK, FAYDALI BİR AMACINIZ OLMALI: Sizler kariyerinizde hedeflediğiniz başarılara kolaylıkla ulaşabilecek donanıma sahipsiniz. Her biriniz çevrenizde, ailelerinizde, mahallenizde; tüm sorunların çözümüne katkı verebilir, çözümün bir parçası olabilirsiniz. Araştırmalar, hayatta uzun vadeli mutluluk için; topluma, insanlığa hizmet edecek, faydalı olacak bir amacınız olmasının çok önemli olduğunu gösteriyor. Sizler üniversitemizde aldığınız eğitim ve bilgiye dayalı çalışma, birlikte yaratma ve geliştirme anlayışıyla, teknolojiyi çok iyi kullanan, çözüm odaklı yetkinliklere sahipsiniz. Sahip olduğunuz bu yetkinlikler, sizlere büyük avantajlar sağlayacaktır.

Üniversitemizin ilk kuruluşundaki 'amacı' da buydu. Büyük çaba, sonsuz inanç ve çok çalışmayla bu noktaya geldik. Bu başarının arkasında, Türkiye'ye bir dünya üniversitesi kazandırma hayali ve amacı bulunuyor. Bu vesileyle her zaman yanımızda hissettiğimiz Onursal Başkanımız Merhum Sakıp Sabancı'yı da büyük sevgi ve saygıyla anıyorum."

"OKULUN İLK 1000'DEN ALDIĞI ÖĞRENCİ SAYISI ÜÇ YIL İÇİNDE İKİ KAT ARTTI:

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, mezuniyet töreninde, üniversiteye ilk binden aldıkları öğrenci sayısındaki artışa dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Üniversitemize katılan yeni öğrencilerimizin başarı sıralamaları her yıl yükselmeye devam ediyor. Üniversite sınav sonuçlarına göre ilk 1000'den aldığımız öğrenci sayısını, 3 sene içinde iki katına çıkarmayı başardık. Bugün Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 226 öğrenciye, Endüstri Mühendisliği alanında ise 240 öğrenciye lisans diplomalarını veriyoruz. Bilgisayar alanında bu sayıyı önümüzdeki iki sene içinde 450'nin üzerine çıkaracağız. Hiçbir lisans programımızda kontenjan limiti uygulamaksızın, Türkiye'de bunu başarabilen yegane üniversite olduğumuzu vurgulamaktan gurur duyuyorum.

Fakültelerimizde ve merkezlerimizde, öncü ve ses getiren araştırmalar yürütüyor ve bu çalışmalar için yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan yüksek oranda proje desteği alıyoruz. Bu başarımızın bir sonucu olarak, geçtiğimiz aylarda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan Araştırma Üniversiteleri listesine giren ilk 3 vakıf üniversitesinden biri olduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim."

"DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 42'NCİ SIRAYA YÜKSELDİK"

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU'nun, Financial Times tarafından her yıl açıklanan sıralamalarda kuruma özel programlar alanında istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirten Leblebici, "Listelere ilk olarak 2018 yılında 78'inci sıradan giriş yapan EDU, sıralamada hızla tırmanarak bu yıl dünya üniversiteleri arasında 42'nci sıraya yerleşti. Türkiye'deki bunu başarabilen yegane üniversite olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

2022 Mezuniyet Töreni'nde, her yıl Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine tamamı Sakıp Sabancı Fonu'ndan karşılanan özel bir ödüle layık görülen fakülte birincileri de açıklandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Birincisi Gülsen Görkem Köse, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Birincisi Muhammet Akif Midilli, Yönetim Bilimleri Fakültesi Birincisi Gizem Uçal, ödüllerini Güler Sabancı'nın elinden aldı.

ANKA / Güncel