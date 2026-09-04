Saadet Partisi Strateji Kampı Kozaklı'da Başladı

(ANKARA) - Saadet Partisi'nin sahadaki seçim stratejilerini planlamak üzere Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki Strateji Kampı başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın başkanlığındaki kamp üç gün sürecek.

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre parti, önümüzdeki dönemin siyasi yol haritasını çizmek ve sahadaki seçim stratejilerini planlamak üzere Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kampa girdi. Bugün başlayan ve 6 Eylül'de sona erecek kamp, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Kampta Saadet Partisi'nin en üst karar organları, Başkanlık Divanı üyeleri, Genel İdare Kurulu üyeleri ve 81 ilin il başkanı tam kadro yer alıyor. Üç gün boyunca sürecek basına kapalı oturumlarda, genel merkez yönetimi ile yerel teşkilatların liderleri bir araya gelerek saha raporları, il seçmen analizleri ve bölgesel beklentiler birinci elden değerlendirilecek.

Toplantıların ana gündem maddelerini, Türkiye'nin mevcut sosyo-ekonomik tablosu, iç ve dış politikadaki gelişmeler, teşkilatların saha performansları ve yeni dönem seçim konsepti oluşturacak. Kamp boyunca yapılacak paneller ve çalışma gruplarıyla, partinin önümüzdeki süreçte yürüteceği kitlesel saha faaliyetleri, medya-iletişim dili ve kampanya ilkeleri bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak.

Kaynak: ANKA