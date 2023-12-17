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Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Karaman, Zorunlu Eğitimi Eleştirdi

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Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada zorunlu eğitim süresini eleştirdi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, TBMM Genel Kurulu'nda; zorunlu eğitim süresini eleştirdi. Karaman, "Allah aşkına nedir bu 12 yıllık zorunlu eğitim? Gençler yalnızca temel eğitim mi almak zorunda. Bir genç mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyemez mi, bu sayede topluma katkı sağlayamaz mı? Neyi dayatıyorsunuz ve genç dimağları hapsediyorsunuz. Üniversite sınavına girene kadar 12 yıl zorunlu eğitimle vakit kaybetmeleri yetmiyormuş gibi birçok yetenekli ve topluma katkı sağlayacak gençler üniversite eğitimini tamamlasa da hayata sıfır noktasında başlamaktadır. Ülkemizin ikinci kademe eleman ihtiyacı ortadayken mesleki eğitim niçin güçlendirilmiyor? Erken yaşta meslek sahibi olmak isteyen gençlerin önü açılmalı ve zorunlu eğitim süresi azaltılmalıdır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman şunları söyledi:

"Zorunlu eğitim ve mesleki eğitime gereken önemin verilmemesi. Allah aşkına nedir bu 12 yıllık zorunlu eğitim. Gençler yalnızca temel eğitim mi almak zorunda. Bir genç mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyemez mi, bu sayede topluma katkı sağlayamaz mı? Neyi dayatıyorsunuz ve genç dimağları hapsediyorsunuz. Ülkemizin ikinci kademe eleman ihtiyacı ortadayken mesleki eğitim niçin güçlendirilmiyor. Erken yaşta meslek sahibi olmak isteyen gençlerin önü açılmalı ve zorunlu eğitim süresi azaltılmalıdır. Bu durum psikolojik, ekonomik ve ülkemiz, birçok alanda kalkındıracak bir adım olacaktır.

"12 YIL ZORUNLU EĞİTİMLE VAKİT KAYBETMELERİ YETMİYORMUŞ GİBİ..."

Sanayilerimizde bu kadar istihdam açığı bilinmekteyken neden hedef oranı düşük tutulmakta. Artırılması için neden bir çalışma öngörülmemektedir? Artık 'Üniversite okumaya mecbursun' algısı ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü bir kesim gencimiz üniversite sınavından ve üniversite diplomasından beklediğini alamadığı için maalesef hayattan kopmaktadır. Üniversite sınavına girene kadar 12 yıl zorunlu eğitimle vakit kaybetmeleri yetmiyormuş gibi birçok yetenekli ve topluma katkı sağlayacak gençler üniversite eğitimini tamamlasa da hayata sıfır noktasında başlamaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Mehmet Karaman Milletvekili Karaman Samsun Haberler

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