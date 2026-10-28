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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 29 Ekim mesajında adaleti vurguladı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 29 Ekim mesajında adaleti vurguladı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'in foncuların, faizcilerin ve imtiyazlı çevrelerin cumhuriyetine dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Arıkan, Cumhuriyet'i adaletle güçlendireceklerini belirtti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "'Kimsesizlerin kimsesi' olması gereken Cumhuriyet'i, foncuların, faizcilerin ve imtiyazlı çevrelerin Cumhuriyeti haline getiren hiçbir anlayışa izin vermeyeceğiz. Milletin alın terini koruyacak, kamu kaynaklarını milletin refahına ayıracak, Cumhuriyet'i adaletle güçlendireceğiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, milletimizin emperyalizme karşı verdiği istiklal mücadelesinin eseridir. Temelinde bağımsızlık, iradesinde millet, hedefinde adalet vardır. Cumhuriyet'e sahip çıkmak, milletin sofrasına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmaktır. Hukuku güçlünün karşısında eğdirmemek, adaleti kimsenin nüfuzuna ve makamına teslim etmemektir.

Unutulmamalıdır ki; Cumhuriyet, emperyalizme karşı bağımsızlığı, kendini imtiyaz sahibi zannedenlere karşı da milletin hakkını koruma mücadelesidir. 'Kimsesizlerin kimsesi' olması gereken Cumhuriyet'i; foncuların, faizcilerin ve imtiyazlı çevrelerin cumhuriyeti haline getiren hiçbir anlayışa izin vermeyeceğiz. Milletin alın terini koruyacak, kamu kaynaklarını milletin refahına ayıracak, Cumhuriyet'i adaletle güçlendireceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olan bir Türkiye'yi Adil Düzen ile kuracağız. Bu inanç ve kararlılıkla aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA
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