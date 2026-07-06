Rutte ve von der Leyen, daha güçlü savunma ve caydırıcılık için işbirliği çağrısı yaptı Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için ABD'den Türkiye'ye, tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Rutte ve von der Leyen, yarın başlayacak NATO Ankara Zirvesi öncesinde İngiliz The Economist'te ortak makale kaleme aldı.

"Avrupa ve NATO'nun Savaşa Hazır Olmak İçin Yapması Gerekenler" başlıklı makalede, Soğuk Savaş'ın gölgesinde Avrupa'nın "koruma" altında olduğu ve barışa yatırım yapıldığı anımsatıldı.

Makalede bu nedenle savunma bütçelerinin küçültüldüğü, silahlı kuvvetlerin azaltıldığı, Avrupa'nın güvenlik tehdit edilirse ihtiyaç duyacağı yetenekler için NATO aracılığıyla ABD'ye güvendiği hatırlatıldı.

"Günümüz dünyasının sert gerçekliği ve tehlikeleri bu düşünce biçimine son verdi." ifadesi kullanılan makalede, gelinen noktada NATO'nun Avrupalı müttefikleri ve AB üye ülkelerinin savaşa hazır olmaları gerektiğinin yeniden öğrenildiği vurgulandı.

Makalede, Avrupa'daki son dönem gelişmeler şöyle özetlendi:

"(Avrupa ülkeleri) Vatandaşlarımızı, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi koruyabilmek için savunma sanayi tabanını yeniden silahlandırıyor ve canlandırıyorlar. Savunma harcamaları ve üretimi artıyor; yeni fabrikalar açılıyor ve mevcut fabrikalar vardiya ve üretim hatları ekliyor. Sadece geleneksel savunma şirketleri değil, sektörde giderek artan bir şekilde büyük bir inovasyon görüyoruz. Yeni şirketler, modern savaşın gerektirdiği araç ve teknolojileri geliştiriyor. İnsansız hava araçları, insansız kara araçları, elektronik savaş sistemleri, bunların hepsi silahlı kuvvetlerimizin caydırması, koruması ve savunması için gerekli. Zihniyet değişti. Sivil otomobil üreticileri bile fabrikalarını hava savunma ve uzun menzilli insansız hava araçları da dahil olmak üzere savunma sektörü için bileşenler üretmek üzere yeniden düzenliyor."

"Savunma yeteneklerimizde hala boşluklar var"

Makalede, tüm bu gelişmelere rağmen yapılacak daha çok şey olduğunun altını çizilerek, "Savunma yeteneklerimizde hala boşluklar var. NATO müttefikleri ve AB üye devletleri daha fazla savaş uçağına, havadan havaya yakıt ikmal uçağına, gemiye ve denizaltıya, hava savunma ve füze savunmasına, insansız hava araçlarına ve insansız hava aracı karşıtı sistemlere ihtiyaç duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'ya verilen desteğin stokları tükettiğine işaret edilen makalede, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın hızla savunma kapasitelerini ve işbirliklerini derinleştirdiği belirtildi.

Makalede mevcut gerçekler karşısında işbirliği ihtiyacına değinilerek, "Bu, Atlantik'in her iki yakasında da gerçek bir çabadır. California'dan Kiev'e, Kopenhag'dan Varşova'ya, Oslo'dan Ankara'ya kadar uzanan coğrafyada varlıklarımızı, uzmanlığımızı ve yenilikçi yeteneklerimizi bir araya getirdiğimizde savunmamız eşsizdir." değerlendirmesi yapıldı.