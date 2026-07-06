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Batman polisi, Hasankeyf'in tarihi dokusu ile müziği buluşturdu

Batman polisi, Hasankeyf'in tarihi dokusu ile müziği buluşturdu
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü polisleri, Hasankeyf'in tarihi noktalarında farklı enstrümanlarla 'Suzan Suzi' türküsünü seslendirdi. Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

BATMAN'da polis ekipleri, 12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf ilçesinin sembol noktalarında farklı enstrümanlar eşliğinde 'Suzan Suzi' türküsünü seslendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, Hasankeyf ilçesindeki Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Köprüsü, Uzun Minare ve Hasankeyf Çarşısı gibi tarihi noktalarda müzik performansı sergiledi. Polisler, farklı enstrümanlar eşliğinde seslendirdikleri 'Suzan Suzi' türküsüyle ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıttı. Hazırlanan klip, İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesaplarında paylaşıldı.

Paylaşımda, "Batman İl Emniyet Müdürlüğü olarak, kadim şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini müziğin birleştirici gücüyle buluşturduk. Bu eser; sadece bir türkü değil, huzura, güvene ve birlik ruhuna gönül veren polislerimizin Batman'a duyduğu sevgi ve aidiyetin bir yansımasıdır. Batman'ın sesi, huzurun ezgisiyle sizlerle" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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