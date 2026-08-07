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Rusya Son 24 Saatte 1.155 İHA Düşürdü, Hava Savunması Güçlendiriliyor

Rusya Son 24 Saatte 1.155 İHA Düşürdü, Hava Savunması Güçlendiriliyor
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MOSKOVA, 6 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma birliklerinin son 24 saat içinde 1.155 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

MOSKOVA, 6 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma birliklerinin son 24 saat içinde 1.155 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

TASS Haber Ajansı, 2 Ağustos'ta 1.158 İHA düşürüldüğünü hatırlatarak, bu sayıya oldukça yaklaşıldığını belirtti.

Bakanlık perşembe günü yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin ayrıca 20 güdümlü hava bombasını ve HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan bir roketi engellediğini, Karadeniz'de ise Rus deniz havacılığına ait unsurların Ukrayna'ya ait bir insansız deniz aracını imha ettiğini duyurdu.

Hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin, Ukrayna ile yaşanan çatışmada Rusya'nın temel önceliklerinden biri olmaya devam ettiği belirtildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin salı günü yaptığı açıklamada, kent yetkilileri ile bakanlığın hava savunma önlemlerini ortaklaşa güçlendirdiğini belirterek Rusya'yı hedef alan Ukrayna İHA'larının yaklaşık üçte ikisinin başkente yöneldiğine dikkati çekti.

Sobyanin, Moskova'nın deneyimlerini ve ilgili verileri diğer Rus bölgeleriyle paylaştığını da sözlerine ekledi.

Devlete ait teknoloji şirketi Rostec, temmuz ortasında endüstriyel altyapıyı İHA saldırılarından korumak amacıyla tasarlanan Pautina İHA savar sistemini tanıtmıştı.

Kaynak: Xinhua
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