Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik son saldırıları ve Romanya'daki apartmana Rus yapımı insansız hava aracının (İHA) isabet ettiği gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik son saldırısının, 29 Mayıs Cuma günü NATO hava sahasını ihlal ederek Romanya'daki bir apartmanı vurmasının ardından gerçekleştiğini bildirdi.

NATO topraklarında masum sivillere zarar verilmesinin "kabul edilemez" olduğunun altını çizen Sözcü, bu durumun, Ukraynalı sivillerin her gün maruz kaldığı tehdidi acı şekilde hatırlattığını vurguladı.

Sözcü, "İngiltere Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya Büyükelçisini (Kelin'i) Bakanlığa çağırarak, bu ciddi gerginlik artışını şiddetle kınadı." ifadesini kullandı.

"NATO topraklarının her bir santimetrekaresini savunacağız"

Rusya'nın, Ukrayna'ya yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlatarak ve komşu ülkeleri tehdit ederek sivil hayatı açıkça hiçe saymaya devam ettiğini kaydeden Sözcü, diplomatlara, Kiev'i terk etmeleri yönünde yapılan son uyarıların sorumsuzca ve haksızca olduğunun altını çizdi.

Sözcü, "İngiltere, Ukrayna, Romanya ve tüm NATO müttefiklerinin yanında kararlı şekilde durmaktadır. NATO topraklarının her bir santimetrekaresini savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya Savunma Bakanlığı, 29 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus İHA'sının, Romanya hava sahasına girerek apartmana düştüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.