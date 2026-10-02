Rusya, Macaristan Büyükelçiliği personelini iki hafta içinde sınır dışı edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BUDAPEŞTE, 2 Ekim (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri Bakanlığı, diplomatik gerilimlerin tırmanmasından yana olmamakla birlikte ulusal güvenlik gerekçesiyle daha önce aldıkları kararın arkasında durduklarını söyledi.

Bakanlığın perşembe günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yayımladığı açıklamada, " Rusya'daki misyonlarımızın faaliyetlerini güvence altına almaya devam edeceğiz ve Rusya'daki diplomatik varlığımızı sürdüreceğiz" denildi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetleri nedeniyle Rusya'nın Budapeşte Büyükelçiliği'nde görevli 10 personeli sınır dışı etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da perşembe günü Macaristan'ın Rusya Maslahatgüzarı Gabor Gergics'i bakanlığa çağırarak, Macaristan'ın 8 Eylül'de Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık olarak alınan önlemleri tebliğ etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Macaristan'ın Moskova Büyükelçiliği'nde ve St. Petersburg ve Kazan'daki başkonsolosluklarında görevli bir grup personel, iki hafta içinde Rusya Federasyonu topraklarını terk etmek zorundadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua