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Rusya, Japonya'dan ABD'ye ait füze sistemlerini topraklarından çıkarmasını istedi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'dan ABD'ye ait "Typhon" füze sistemlerini topraklarından çıkarmasını talep ettiklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'dan ABD'ye ait "Typhon" füze sistemlerini topraklarından çıkarmasını talep ettiklerini bildirdi.

Sözcü Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'ye ait "Typhon" füze sistemlerinin Japonya'nın Kyuşu Adası'nda konuşlandırıldığını ifade etti.

Bu konuda Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine 3 Eylül'de protesto notası verdiklerini kaydeden Zaharova, bunun Rusya'nın ulusal güvenliği ve bölgesel güvenlik için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Zaharova, şunları kaydetti:

" Japonya'ya, bu sistemlerin herhangi bir gerekçeyle topraklarında, süresi ne olursa olsun konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğu bildirildi. Japon tarafından bu tür eylemlere son vermesi ve söz konusu sistemleri topraklarından çıkarması talep edildi. Bununla birlikte, Japonya yönetiminin, Güney Kuril Adaları ile ilgili toprak meselesi dahil İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etmesi ve yeniden silahlanma politikasından vazgeçmesi gerektiği vurgulandı."

Zaharova, Çin'in de buna benzer bir notayı Japonya'ya verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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