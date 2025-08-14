Rusya'da global mesajlaşma uygulamalarından ulusal uygulamalara geçiliyor

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken, bir süre önce piyasaya sürülen ve bir ulusal mesajlaşma uygulaması MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

Hafta başından itibaren Rusya'da WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalarla ilgili sorunlar baş gösterdi. Rusya'da vatandaşlar, bu uygulamalar üzerinden yapılan aramalarda problem yaşandığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede Telegram ve WhatsApp mesajlaşma uygulamalarında aramaları kısmen kısıtlamak için önlemler alındığını açıkladı.

Açıklamada, uygulamaların bunun dışındaki işlevlerine ilişkin başka bir kısıtlama getirilmediği belirtilerek, "Suçlularla mücadele etmek amacıyla kolluk kuvvetlerinin çalışmaları uyarınca, bu yabancı mesajlaşma uygulamalarındaki aramaları kısmen kısıtlamak için önlemler alındığını bildiriyoruz. İşlevselliklerine ilişkin başka bir kısıtlama getirilmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Global uygulamalar devletin ikazlarını görmezden geldi

Telegram ve WhatsApp'ın, Rusların kandırılıp gasp edildiği, sabotaj ve terör eylemlerine karıştığı platform haline geldiği vurgulanan açıklamada, mesajlaşma uygulama şirketlerinin, karşı önlem alınması yönündeki talepleri de defalarca görmezden geldiği kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıldan bu yana Rusya'da yerli telekom operatörlerinin telefon şebekelerinde numara değişikliği yoluyla aramaların engellenmesine olanak tanıyan dolandırıcılıkla mücadele sisteminin faaliyet gösterdiği hatırlatılarak, "Bu aramaların çoğu artık yabancı mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yapılıyor. Bu da Rus kullanıcılar ve toplum için güvenliği garanti etmiyor." denildi.

Rus yasalarına uyarsa yabancı uygulamalara kısıtlamalar kaldırılacak

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, yabancı mesajlaşma uygulamalarının yasalara uymadığına işaret edilerek, "Rus yasalarına uymaları halinde yabancı mesajlaşma uygulamalarındaki arama hizmetlerine erişim geri getirilecek." değerlendirmesi yapıldı.

Şimdilik sadece aramalar kısıtlı

Açıklamada, Roskomnadzor'un yabancı mesajlaşma uygulamalarındaki sesli aramaları kısıtlama kararının, dolandırıcılık amaçlı aramaların sayısını azaltmada olumlu bir etki yaratacağı belirtilerek, daha önce Rusya'da Telegram ve WhatsApp aramalarını kısmen kısıtlamak için önlemler alındığı hatırlatıldı.

Şimdilik kısıtlamaların sadece uygulamaların arama özelliğine getirildiği vurgulanan açıklamada, "Kısmi kısıtlama yalnızca sesli aramalar için geçerli; diğer işlevlerin engellenmesi söz konusu değil." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal mesajlaşma için yasal ve teknik çalışmalar yapılıyor

WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma ve arama uygulamalarında yaşanan güvenlik açıkları nedeniyle Rusya, ulusal düzeyde kullanılacak bir mesajlaşma uygulaması üzerinde yasal ve teknik çalışmalar yürütüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziran ayında onayladığı bir kararname ile Rusya'da ulusal bir mesajlaşma uygulama geliştirmesi, başta kamu kurum ve kuruluşlarında olmak üzere yaygın bir şekilde kullanılması istendi.

Söz konusu uygulamalara alternatif olarak Rus VK platformu, geliştirdiği, mesajlaşma, görüntülü görüşme, çıkartma ve sesli mesaj gönderme gibi özellikleri içinde barındıran çok işlevli bir iletişim uygulaması olan MAX'ın beta sürümünü piyasaya sürdü.

MAX ülkede en çok indirilen uygulamalar arasına girdi

Mesajlaşmanın yanı sıra para transferi, sohbet botları ve mini uygulamalara sahip MAX, App Store, Google Play, RuStore, App Gallery'de yer alıyor.

MAX uygulaması Rusya'da ücretsiz App Store ve Google Play uygulama listesinde en çok indirilen ve popüler uygulamalar arasına girdi. Telegram ve WhatsApp, listede bu uygulamanın gerisinde kaldı.

Resmi olarak henüz duyurusu yapılmayan platform ile ilgili olarak VK Ekonomi ve Finans Başkan Yardımcısı Aleksandr Morozov, MAX uygulamasının ayrıntılı bir sunumunun ve resmi lansmanın 2025 sonbaharının başlarında yapılmasının planlandığını söyledi.

Uygulamanın resmi lansmanı henüz yapılmadı

VK'nın 2025 yılının ilk yarısına ilişkin sonuçları hakkında düzenlenen bir konferansta konuşan Morozov, "Uygulamanın resmi lansmanını ve ayrıntılı bir sunumunu sonbaharın başlarında planladık." dedi.

Devlet kurum ve kuruluşlarında uygulama zorunlu hale gelecek

Mesajlaşma uygulaması, 1 Eylül 2025'ten itibaren Rusya'da satılacak yeni cep telefonlarında kurulu olması ve Rus kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemler için zorunluluk haline gelecek.

Rus devlet kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de yavaş yavaş uygulamaya geçişlerini duyuruyor.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de MAX üzerinden hesap açtıklarını açıkladı.