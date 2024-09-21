Rusya'da Uluslararası Müslüman Forumu'nda Filistin ve İsrail Saldırıları Görüşüldü

Rusya'da düzenlenen 20. Uluslararası Müslüman Forumu ve Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi 8. Kurultayı'nda İsrail'in Filistin'e saldırıları görüşüldü.

Moskova Merkez Camisi'nde yapılan kurultaya Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya'nın 65 bölgesinden Müslüman kuruluşları temsilcileri, uluslararası foruma da 15 farklı ülkeden ve farklı İslam organizasyonlarından temsilciler ve diğer yetkililer katıldı.

Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkanı ve Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da programlara iştirak etti.

Türkiye'den de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Mürteza Bedir, İSAM Başkan Yardımcısı Yaşar Çolak ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi Ömer Faruk Savuran yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş foruma mesaj gönderdi.

Kurultayda, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi başkanlığına, Rusya Müslümanları temsilcilerinin oy birliğiyle yeniden Gaynutdin seçildi.

"Filistin İsrail'in işgali altında olduğu sürece barış olmayacak"

Foruma katılan temsilciler yaptıkları konuşmalarla İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında işlediği soykırıma dikkati çekerken, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud Habaş da forumda bir konuşma yaptı.

İnsanlığın saldırılar karşısında sessiz kalması halinde, zulüm var oldukça, halkların hakları ihlal edildiği sürece barışın olmayacağını söyleyen Habaş, "Filistin İsrail'in işgali altında olduğu sürece barış olmayacak." dedi.

Birleşmiş Milletler'de Filistin ile ilgili alınan kararların hayata geçirilmediğine işaret eden Habaş, 120'den fazla devletin onayını almasına rağmen ABD'nin başını çektiği bir avuç ülkenin karşı çıktığı bu kararların uygulanmadığını hatırlattı.

"ABD barıştan bahsediyor ama tam tersini yapıyor. Bu koşullar altında barış olmayacak. Filistin halkı baskıya maruz kaldığı sürece barış olmayacak." diye konuşan Habaş, Gazze'deki gibi Batı Şeria'da da durumun aynı olduğunu vurgulayarak, İsrail'in sadece camilere değil, kiliselere yönelik de saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Habaş, "Kutsal değerlere yönelik devam eden bu hakaret, korkunç bir şeye, yani herkes için yıkıcı olacak bir din savaşına yol açabilir. Eğer bu gerçekleşirse, o zaman bu savaşın bedelini sadece Filistinliler değil, sadece Arap bölgesi değil, tüm dünya ödeyecek. Kimseyi geride bırakmayacak bir patlamaya yol açabilecek bu korkunç durumun devamının bedelini ise tüm dünya ödeyecek." diye konuştu.

20. Uluslararası Müslüman Forumu Forumu'nda ev sahibi olarak konuşma yapan Gaynutdin de İslam aleminin pek çok zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "İslam'a, akla ve inanca dayanarak tek bir canlı organizma olarak birlik olarak çok büyük zorlukların üstesinden geleceğiz." dedi.

Forumun sonunda forum ve kurultay katılımcılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektubu okundu. Aşırıcılık ve terörizm ile İslam dininin kasıtlı olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı ve yabancı düşmanlığının körüklendiği vurgulanan mektupta, bunun bir sonucu olarak mart ayında Moskova'da yaşanan terör saldırısı örnek gösterildi.

Mektupta, İsrail'in Gazze'yi kan gölüne çevirdiği ve inananların duygularına hakaret etmeye yönelik sürekli İslamofobik eylemlerin ortaya çıktığı hatırlatıldı.

"Minaret" dergisi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak basıldı

Sonuç bildirgesinde de İslam aleminin karşılaştığı zorluklar bağlamında, Uluslararası Müslüman Forumu'nun genel olarak olumlu ve barışçıl girişimleri teşvik etmeye odaklanmasının en önemli olduğu vurgulandı. Bildirgede, "Özellikle Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin acilen üstesinden gelinmesi, Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili olarak adil siyasi çözümle barışın tesis edilmesinin en önemli şey olduğunu düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Forum ve kurultay, büyük hadis alimlerinden İmam Tirmizi'nin doğumunun 1200. yılı, Moskova'daki Tarihi Cami'nin 200. yaşı, Moskova Merkez Camisi'nin 120. yaşı, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi'nin ve Moskova İslam Enstitüsü'nün 30. yaşı ve Gaynutdin'in Rusya Müslümanlarına hizmetinin 40. yılına adandı.

Öte yandan Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin düzenli olarak çıkardığı "Minaret" adlı derginin son sayısı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak basıldı.

Kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte 2015'te Moskova Merkez Camisi'nin açılışını yaptığı fotoğrafın yer aldığı dergide, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Türkçe "Geçmişten günümüze Rusya ve Türkiye Müslümanları" isimli makalesi ile Savuran'ın "Dini diplomaside Türkiye-Rusya Federasyonu örneği" makalesi yer aldı. Gaynutdin de, Rusya ile Türkiye'de Müslümanların tarihi ilişkilerine yönelik bir yazı kaleme aldı.