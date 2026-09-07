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Rusya, Alman Başkonsolosluğunu ve Goethe Enstitüsünün merkezlerini kapatma kararı aldı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu ve ülkedeki Goethe Enstitüsünün merkezlerini kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu ve ülkedeki Goethe Enstitüsünün merkezlerini kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'nın, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu ve "Rus Evi" Kültür ve Bilim Merkezi'ni kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Almanya'nın kararının "dostça olmayan eylem" olduğu belirtilen açıklamada, buna karşı Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarına nota verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus tarafı, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunun faaliyetlerine izin veren kararı, 29 Ağustos itibarıyla geri çekti. Başkonsolosluk, faaliyetlerini 18 Eylül'e kadar sonlandırmalı, çalışanları da Rus topraklarını terk etmeli. Goethe Enstitüsünün Rusya'daki merkezleri de faaliyetlerini sonlandırmalı. Merkez çalışanlarının 13 Eylül'e kadar Rusya'dan ayrılmaları gerekiyor."

Berlin'in ikili ilişkilerde yeniden gerginliği tetiklediği belirtilen açıklamada, Alman hükümetinin, ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu olduğu vurgulandı.

Olay

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya hükümeti, 1 Eylül'de, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

Kaynak: AA
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