UEFA'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak karar! ''İsrail takımı İstanbul'a gelmeyecek'' iddiası
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı maçın güvenlik gerekçesiyle yurt dışında oynanacağı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin maçın oynanması için Gürcistan'ın Batum kentini UEFA'ya önermeyi düşündüğü aktarıldı. Son kararı UEFA verecek.
- Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile 26 Kasım'da İstanbul'da oynanması planlanan maçının, UEFA tarafından güvenlik gerekçesiyle Türkiye dışındaki bir ülkede oynanmasının gündeme geldiği iddia edildi.
- Karşılaşmanın oynanabileceği muhtemel adresler arasında Gürcistan'ın Batum şehri öne çıkıyor ve Beşiktaş yönetiminin bu kenti UEFA'ya önermeyi düşündüğü aktarıldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş’ın, İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşmayla ilgili siyah-beyazlı camiayı kızdıracak bir iddia ortaya atıldı.
''İSRAİL EKİBİ İSTANBUL'A GELEMİYOR'' İDDİASI
HT Spor'daki habere göre; 26 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması planlanan müsabakanın, UEFA tarafından güvenlik gerekçeleri gerekçe gösterilerek Türkiye dışındaki bir ülkede oynanmasının gündeme geldiği belirtildi. Geçmiş dönemlerde de benzer takvimlerde İsrail ekipleriyle yapılan eşleşmelerde yaşanan tarafsız saha kararlarının bir yenisinin uygulanabileceği öne sürüldü. Beşiktaş cephesinde tepkiyle karşılanması beklenen bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, siyah-beyazlılar iç saha ve taraftar avantajından mahrum kalacak.
BEŞİKTAŞ'IN İSTEĞİ GÜRCİSTAN'IN BATUM ŞEHRİ
Haberde yer alan bilgilere göre; Karşılaşmanın oynanabileceği muhtemel adresler arasında Gürcistan’ın Batum şehri ön plana çıkıyor. Beşiktaş yönetiminin maçın oynanması için Gürcistan'ın Batum kentini UEFA'ya önermeyi düşündüğü aktarıldı. UEFA ve kulüpler arasındaki görüşmelerin ardından mücadelenin oynanacağı stadyum ve ülkeye dair nihai kararın kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.