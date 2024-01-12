Rusya'dan Yemen çağrısı: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün acilen toplanmalı

ABD ve İngiltere ordusu Kızıldeniz'de yaşanan gerginliğin ardından Yemen'deki Husi hedeflerini kara ve denizden vurdu. Başkent Sana dahil birçok kenti cehenneme çeviren saldırıya tepkiye gösteren Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bugün acil toplanmasını talep etti.

RUSYA'DA YEMEN SALDIRILARINA TEPKİ

Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bugün acil toplanmasını talep etti.

BMGK'NIN ACİL TOPLANMASINI İSTEDİLER

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK'nin 12 Ocak'ta acil toplanmasını talep etti." ifadelerine yer verildi.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Son olarak ABD ve İngiltere ordusu dün gece, Kızıldeniz'deki saldırılara misilleme olarak Yemen'deki Husi hedeflerini savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle vurdu. En az 12 Husi hedefi infilak ederken Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Saldırıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Biden, "Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı.