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Rusya'dan NATO'ya uyarı: Doğrudan askeri çatışma hedefi olur

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NATO'ya geçtiğimiz aylarda katılan İskandinav ülkesi Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ülkesinin nükleer caydırıcılığa sahip olmasının önemli olduğunu vurguladı. Rusya'dan ise komşusu Finlandiya'ya ve NATO'ya açık tehdit geldi. Kremlin yönetiminden yapılan açıklamada, ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda, söz konusu nükleer unsurların hedef olacağı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD nükleer silahlarının, Kuzey Avrupa'ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi.

Zaharova, Soçi kentinde Dünya Gençlik Festivali çerçevesinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un "ülkesinin nükleer caydırıcılığa sahip olmasının önemli olduğu" şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya'dan NATO'ya uyarı: Doğrudan askeri çatışma hedefi olurRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

KUZEY AVRUPA ÜLKELERİNİ DOĞRUDAN TEHDİT ETTİ

ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirilmesi halinde bu silahları alan ülkelerin güvenliğini güçlendirmeyeceğini belirten Zaharova, "Eğer Amerikan nükleer silahları Kuzey Avrupa'da ortaya çıkarsa bu silahları alan ülkelerin güvenliği sadece zayıflamakla kalmayacak, aynı zamanda açıkça zarar görecektir." ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMA SENARYOSUNDA MEŞRU HEDEFLER LİSTESİNE GİRER"

Bu silahların getireceği sonuçları anlamanın çok açık olduğuna dikkati çeken Zaharova, "Bu tür nesneler doğrudan bir tehdit kaynağı oluşturacaktır ve doğal olarak ülkemiz ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunun belirlediği meşru hedefler listesine de dahil olması da kaçınılmaz olacaktır. ABD'nin ve uydularının güçlü bir şekilde istediği şeyin de tam olarak bu olduğunu anlıyoruz." diye konuştu.

Rusya'dan NATO'ya uyarı: Doğrudan askeri çatışma hedefi olurFinlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI STUBB NE DEMİŞTİ?

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, NATO'nun nükleer caydırıcılığının Finlandiya için gerçek olması gerektiğini söyledi. Stubb, "Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır. Üyeliğimiz sayesinde NATO bize 3 caydırıcılık sağlıyor. Birincisi askeri, ikincisi mühimmat ve üçüncüsü de ABD'den gelen nükleer caydırıcılık." ifadelerini kullanmıştı.

FİNLANDİYA GEÇEN SENE NATO'YA KATILMIŞTI

Öte yandan, İsveç ve komşusu Finlandiya, Ukrayna'daki savaş sonrasında 2022 yılı mayıs ayında NATO'ya üyelik müracaatında bulunmuştu. İsveç öncesinde Finlandiya, geçtiğimiz nisan ayında ittifakın 31'inci üyesi olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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