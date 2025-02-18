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Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da

Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov başkanlığındaki Rus heyeti, ABD heyetiyle görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan'ın Riyad kentine ulaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov başkanlığındaki Rus heyetinin ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştığı bildirildi.

LAVROV RİYAD'DA

Rusya'nın resmi kanalı Russia Today haberinde, "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov liderliğindeki Rus heyeti, ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere Riyad'a ulaştı." ifadesine yer verildi.

"CİDDİ BİR YAKLAŞIMLA GELDİK"

Haberde, Uşakov'un "En önemli konu, Washington ile aramızdaki ilişkilerin gerçek anlamda normalleşmesini sağlamaktır. Orada ciddi kişiler var ve biz de ciddi bir yaklaşımla geldik." dediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Yakoota Al Ahmad - Güncel
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