Ruh Sağlığı Derneği seçim sonrası depremzedelere yönelik çirkin paylaşımları kınadı

Ruh Sağlığı Derneği Genel Başkanı Dr. Ömer Akgül, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından depremzedelere yönelik sosyal medyada olumsuz paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Biz bu hakaretlerden mağdur olan bütün vatandaşlarımıza ücretsiz psikolojik destek vermeye...

Ruh Sağlığı Derneği Genel Başkanı Dr. Ömer Akgül, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından depremzedelere yönelik sosyal medyada olumsuz paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Biz bu hakaretlerden mağdur olan bütün vatandaşlarımıza ücretsiz psikolojik destek vermeye devam etmek istiyoruz. Ayrıca uzmanlarımız, hakaret edenlere de ücretsiz rehabilitasyon hizmeti verecek." dedi.

Akgül, Üsküdar'daki dernek merkezinde yaptığı basın açıklamasında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin acı bir gün yaşadığını söyledi.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin sonuçlarının açıklanmasıyla sosyal medyada depremzedelere yönelik akla hayale sığmayan ifadelerin dile getirildiğini, sosyal medyada depremzedelere ağza alınmayacak laflarla hakaret edildiğini aktaran Akgül, "Acıma', 'depremzedeler', 'cahil', 'yazıklar olsun' diye başlık açmışlar. Bunun altına bir değil, 10 değil, on binlerce insan tweet atmış. Bunu anlamakta o kadar zorlanıyoruz ki. Bunu, gerçekten ölümle hayat arasında ince bir çizgide nefes almaya çalışan depremzedelere nasıl söylersiniz? Bunu söylemek kimsenin hakkı değil. O insanlar acılılar, yaslılar, kayıp yaşamışlar. Hakarete varan, maksadı anlaşılmayan paylaşımlar yapmak kime, ne kazandırır? İnsanları kin ve düşmanlığa sevk edecek bu tür konularla ilgili savcılıkları da göreve davet ediyorum." diye konuştu.

Akgül, bu nedenle depremzedelerde ikincil travmanın ortaya çıktığını, bunun etkisinin birincil travmalardan daha ağır olduğunu ve zor geçtiğini anlattı.

"Bu, yapılmış yardımları başa kakmaktır"

Depremzedelerin bu tür ifadeleri hak etmediklerinin altını çizen Akgül, "Bu, yapılmış yardımları başa kakmaktır. Böyle bir şey bizim kültürümüzde, geleneğimizde yok. Biz, düşman askerine yemeğini paylaşmış, hastasını tedavi etmiş bir milletiz. Sadaka kutuları koymuşuz, sadaka taşları koymuşuz. İnsanlar birbirlerine ne verdiğini görmesin, hatta 'sağ elimizin verdiğini sol elimiz görmesin' demişiz. İnsanlar bunu başa kakmayla maalesef büyük bir ayrımcılık yapıyorlar. Aslında bunu demokrasi anlayışlarına da sığdıramıyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgede hala gönüllü olarak çalışan psikologların ve dernek üyelerinin bulunduğu bilgisini veren Akgül, şunları kaydetti:

"Twitter'da, 'Depremzedeler, keşke binaların altında kalıp ölseydiniz ve bu seçim süreci ikinci tura gitmeseydi' diye tweet atan insanlar var. Biz buna razı değiliz, razı olmayacağız. Bu ülkedeki bütün vatandaşlar bizim. Biz bu hakaretlerden mağdur olan bütün vatandaşlarımıza ücretsiz psikolojik destek vermeye devam etmek istiyoruz. Ayrıca uzmanlarımız, hakaret edenlere de ücretsiz rehabilitasyon hizmeti verecek. Çünkü bizim birlikte olmamız lazım. Siz de bu ülkenin evladısınız. Birbirimizle barışmamız lazım."