İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a saldırı sonrası Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin ABD ve Çin dahil tüm dünyayı etkileyeceğini bildirdi.

İsrail'in saldırıları ile başlayan İsrail-İran çatışmalarına ABD'de dahil oldu. ABD Ordusu, geçe saatlerinde İran'ın nükleer tesislerini bombaladı.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI KARARI

ABD'nin çatışmalara dahil olmasının ardından İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi.İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde" dedi.

ABD'DEN İLK TEPKİ

İran'ın hamlesine ABD'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi.CBS kanalının "Face the Nation" programına konuk olan Rubio, saldırıların ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin şu an kendileri için acil bir konu olmadığını ancak böyle bir durumda ilk Çin'in kızması gerektiğini belirtti.

"ÇİN'İN ÇOK BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEĞİ BİR KARAR OLUR"

Çin petrolünün büyük kısmının o yoldan geçtiğini ifade eden Rubio, "Dolayısıyla, (İran) Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaları durumunda, bundan en çok etkilenecek Çin olacaktır. Bu, Çin'in çok büyük bedel ödeyeceği bir durum olur. Dünyanın diğer ülkeleri için de aynı şekilde geçerli. Bizim üzerimizde de etkisi olur ama dünyanın geri kalanı üzerinde çok daha büyük bir etkisi olur. Bu, onlar açısından intihar niteliğinde hareket olur çünkü bence bunu yaparlarsa, tüm dünya onlara karşı harekete geçer" diye konuştu.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYORUZ"

Rubio, İran'da olası rejim değişikliğini "istemediklerini" vurgulayarak, "Bu İran halkının kararıdır. Onlar bunu yapmak istiyorlar ama bizim odaklandığımız şey bu değil." dedi.

İran'ın yerin altına "neden bir şeyler gömme ihtiyacı duyduğunu" soran Rubio, "Neden yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumları var? Yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyacınız yok. Dünyada yüzde 60 uranyuma sahip ülkeler nükleer silahlara sahip ülkelerdir çünkü bunu hızla yüzde 90'a çıkarabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, İran'ın uzay programıyla "aya gitme amacının olmadığını" ifade ederek, "İran aya mı gidecek? Hayır, kıtalar arası balistik füze (ICBM) yapmaya çalışıyorlar." dedi.

KARAR ABD DONANMASI BASRA'DA MAHSUR BIRAKABİLİR

Öte yandan Karar alınmadan önce gündeme gelen tartışmalarda ABD askeri yetkilileri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için gerekli deniz kuvvetleri ve diğer imkanlara sahip olduğunu ve bu hamlenin ABD Donanması'na ait tüm gemileri Basra Körfezi'nde mahsur bırakabileceğini belirtiyordu.

GÜNLÜK 20 MİLYON VARİL PETROL TAŞINIYOR

İran ile Umman arasında yer alan ve Basra Körfezi'ni açık denizlere bağlayan Hürmüz Boğazı, dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. ABD Enerji Enformasyon Dairesi'ne göre, günde yaklaşık 20 milyon varil petrol bu dar su yolundan taşınıyor.

PETROLÜN VARİL FİYATI 100 DOLARI AŞABİLİR

Çatışmaların başladığı gün, petrol fiyatları varil başına 78 dolara kadar yükselmişti. Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan uzmanlara göre, boğazın kapatılmasıyla bu fiyat 100 doları aşabilir.

DÜNYA PETROL ARZININ YAKLAŞIK DÖRTTE BİRİ HÜRMÜZ'DEN YAPILIYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bugün yayımladığı raporda, dünya petrol arzının yaklaşık dörtte birinin bu boğazdan geçtiğini hatırlatarak, "Boğazın kısa süreliğine bile kapatılması, küresel petrol ve doğalgaz piyasaları üzerinde büyük etki yaratır" uyarısında bulundu.