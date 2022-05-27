RTÜK'te, Kılıçdaroğlu'nun Türgev ve Ensar Vakfı ile İlgili Açıklamasını "Eş Zamanlı" Yayınlayan 4 Kanala Ceza Hazırlığı: "Haberler,... - Haberler

SİNAN TARTANOĞLU

RTÜK'ün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, salı akşamı paylaştığı, TÜRGEV ve Ensar üzerinden Amerika'ya para aktarılması ile ilgili videoyu "eş zamanlı" yayınlayan" KRT TV, Tele 1, Halk TV ve Flash TV ile ilgili dosya hazırladığı öğrenildi. TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın şikayeti üzerine hazırlandığı öğrenilen dosyalarda, kanalların; " Haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" ilkesine aykırı hareket ettiği ileri sürüldü. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "Dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan ve 'yorumsuz' bu yayın nedeniyle TV'lere para cezası verilmesi isteniyor" değerlendirmesini yaptı. Kararın, pazartesi günü yapılacak Üst Kurul toplantısında verileceği bildirildi.

RTÜK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Salı günü akşam saat 22.00'da; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı yayınlayan haber kanallarına yaptırım uygulamak için harekete geçti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yaptığı videolu açıklamada; şu mesajı vermişti:

"Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. TÜRGEV ve ENSAR. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Ailede kim gönderiyor, bu paraları? Ailenden kim alıyor bu paraları, karşı tarafta. Çık anlat, çekinme."

RTÜK'ün; Kılıçdaroğlu'nun videosunu "eş zamanlı" olarak yayınlayan KRT TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV'ye idari yaptırım uygulanması için rapor hazırlattığı öğrenildi. Raporun, pazartesi günü toplanacak Üst Kurul'un gündemine geleceği bildirildi.

"ŞİKAYETÇİ TÜRGEV VE ENSAR"

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabında, RTÜK'ün ceza hazırlığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı TÜRGEV ve Ensar üzerinden ABD'ye para aktarılmasıyla ilgili videoyu eşzamanlı yayınlayan KRT TV, Tele 1 ve Halk TV hakkında RTÜK ceza raporu hazırlattı. Dosyalar Pazartesi günü Üst Kurulda görüşülecek! Şikayetçi TÜRGEV ve ENSAR!

"GEREKÇE, 'DOĞRULUĞU KESİNLEŞMEMİŞ"

RTÜK, Ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yayınlamayı suç saydı! Gerekçe 'doğruluğu kesinleşmemiş'! Dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan ve 'yorumsuz' bu yayın nedeniyle TV'lere para cezası verilmesi isteniyor. Karar Pazartesi günü…"

"HABERLER, SORUŞTURULMAKSIZIN VEYA DOĞRULUĞUNDAN EMİN OLMAKSIZIN YAYINLANAMAZ"

Edinilen bilgiye göre hazırlanan dosyalarda, 4 kanalın; RTÜK Kanunu'nda yer alan "yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" ilkesine aykırı hareket ettiği iddia edildi.

"YALAN, İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYASI"

Kanalları şikayet eden TÜRGEV'in, dilekçesinde; Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının "asılsız ithamlar içerdiği" iddia edildi. "ABD Adalet Bakanlığı sitesinde yer alan belgeler üzerinden TÜRGEV ve TURKEN Vakfı aleyhine asılsız yalan, iftira ve karalama kampanyası başlatıldığının" ileri sürüldüğü dilekçede, televizyon kanallarının da bu kampanyaya hizmet ettiği öne sürüldü.