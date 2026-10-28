Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

RTÜK, Sözcü TV ve KOZA TV'ye tarafsızlık ihlali gerekçesiyle idari para cezası verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
RTÜK, Sözcü TV ve KOZA TV'ye tarafsızlık ihlali gerekçesiyle idari para cezası verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RTÜK, Sözcü TV ve KOZA TV'ye tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Sözcü TV'ye Murat Ağırel'in tutuklanmasına ilişkin yorumlar, KOZA TV'ye fon soruşturmasındaki konuk iddiaları nedeniyle ceza verildi.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu toplantısında "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini" ihlal ettiği gerekçesiyle Sözcü TV ve KOZA TV'ye idari para cezası uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu toplantısında, Sözcü TV'de 25 Ekim tarihinde yayınlanan "Simge Fıstıkoğlu ile İyi Ki Hafta Sonu" isimli programda sunucu Fıstıkoğlu'nun Murat Ağırel'in tutuklanmasıyla ilgili yaptığı yorumlarda Ağırel'in gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklandığı yönünde kanaat oluşturduğu tespiti üzerine, kanala yaptırım uygulandı.

KOZA TV'YE "DOĞRULUK İLKESİNİ İHLALDEN" YAPTIRIM

KOZA TV'de 21 Ekim ve 23 Ekim tarihlerinde yayınlanan, moderatörlüğü Evren Özalkuş tarafından yapılan "Doğrusunu İstersen" isimli programlarda fon soruşturmasıyla ilgili program konuklarından İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın iddiaları üzerine sunucunun düzeltme yapmadığı ve konuğun ifadelerini tasdik ettiği iddiasıyla, kanala yaptırım uygulandı.

RTÜK ÜYESİ KESER:  HALKIN HABER ALMA HAKKI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DARALTILIYOR

RTÜK Üst Kurulu Üyesi Tuncay Keser de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK'ten SZC ve KOZA TV'ye yine ceza… İki hafta önce fon yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili yayınları nedeniyle üst sınırdan ceza alan SZC TV Murat Ağırel'in 'haksız yere tutuklandığı algısı oluşturduğu', Koza TV ise fon yolsuzluğu soruşturması ile ilgili siyasetçilerin yorumlarının, doğruluğundan emin olunmaksızın yayınladığı gerekçesiyle yaptırıma uğradı. Milyarlarca liralık fon yolsuzluğu soruşturması ile bağlantılı erişim engelleri ve televizyon yayınlarının peş peşe cezalandırılması, halkın haber alma hakkı ile basın ve ifade özgürlüğünü daraltan süreçlerdir. Yorum programlarında siyasi tartışma çerçevesinde ifade edilen görüşlerin, 'haberde doğruluk' cenderesine alınması ve cezalandırma yoluna gidilmesi, çoğulculuk ilkesine, RTÜK'ün düşünce çeşitliliğini koruma yükümlülüğüne aykırıdır. Gazeteci Murat Ağırel'in masumiyet karinesini hiçe sayan ve siyasi tartışma özgürlüğüne darbe vuran yaptırım kararlarına muhalefet ettim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...

Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi

14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Televizyondaki görüntü olay oldu
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belgrad’da İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Çocuk yaştaki saldırgan öldürüldü

İsrail Büyükelçiliğine saldırı! Zamanlama manidar
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı

Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! 'Namaz kılmaya gittim' deyip...

Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia
Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil
İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi! Gece başlıyor, 8 saat sürecek

Saat verildi! İstanbul'da 12 ilçe bir anda kararacak
Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması

Eşini öpmelere doyamadı! İyi ki doğdun aşk