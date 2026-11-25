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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "İnsan onurunu gözeten, kadının emeğini, iradesini ve başarılarını görünür kılan, şiddetin karşısında açık ve kararlı bir duruş sergileyen medya dili, toplumsal bilincin gelişmesine katkı sunar." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla, RTÜK ve Girişimci Anadolu Kadınları Derneği işbirliğinde "Ekranın Dili Toplumun Sesi: Medya, Kadın ve Toplumsal Sorumluluk Paneli" TOBB İkiz Kuleleri Konferans Salonu'nda düzenlendi.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, buradaki konuşmasına Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Daniş, kadına yönelik şiddetle mücadelenin insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri, aileyi ve toplumsal huzuru koruma iradesinin en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şiddetin insan onuruna yönelmiş ağır bir ihlal olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddetin ise bir kadının hayatını, özgürlüğünü, güvenliğini ve geleceğini hedef alan toplumsal bir yara olduğunu vurgulayan Daniş, bu yaranın yalnızca kadınları değil, aileyi, çocukları, toplumsal huzuru ve insanlığın ortak vicdanını etkilediğini söyledi.

"Kadının onurunu korumak, insanlığın onurunu korumaktır. Bu anlayışla kadına yönelik şiddetle mücadelede temel ilkemiz açıktır, sıfır tolerans." ifadesini kullanan Daniş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü siyasi irade ve kararlılıkla, kadına yönelik şiddetle mücadelenin devlet politikasının öncelikli başlıklarından biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Daniş, kadınların haklarının korunması, güvenliğinin sağlanması ve toplumsal hayata eşit ve etkin katılımı için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve toplumun bütün kesimleriyle çalışmalar yürüttüklerini, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nda ilk politika ekseninin "Şiddetsiz Yaşam ve Saygı Kültürü" olarak belirlenmesinin de bu kararlılığın önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

"Aile ve Nüfus 10 Yılı"nın da aileyi güçlendiren, kuşaklar arasındaki bağı kuvvetlendiren, kadınların ve çocukların güvenliğini esas alan toplumsal bir anlayışın gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Daniş, şöyle konuştu:

"Güçlü aile, sevginin, karşılıklı saygının, adaletin ve güvenin hakim olduğu aile ortamıyla mümkündür. Kadının huzuru, aile huzurunun, kadının güvenliği, toplumsal güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuk, kamu politikaları ve toplumsal farkındalık kadar dilin ve iletişimin de belirleyici bir gücü vardır. Medya, toplumun olayları algılama biçimini, değer yargılarını ve davranış kalıplarını etkileyen güçlü bir toplumsal aktördür. Bir haberin başlığı, kullanılan bir ifade, tercih edilen bir görüntü veya anlatılan bir hikaye, şiddetin nasıl algılanacağını doğrudan etkileyebilir. Şiddetin sıradanlaştırıldığı, failin davranışlarının mazur gösterildiği, mağdurun sorgulandığı bir anlatım toplumsal duyarlılığı zedeler. İnsan onurunu gözeten, kadının emeğini, iradesini ve başarılarını görünür kılan, şiddetin karşısında açık ve kararlı bir duruş sergileyen medya dili, toplumsal bilincin gelişmesine katkı sunar."

Mehmet Daniş, RTÜK olarak bu sorumluluğun bilinciyle 2024'te 8 maddeden oluşan "Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler" başlıklı rehberi kamuoyuyla ve yayıncılarla paylaştıklarını bildirdi.

Sekiz ilkenin toplandığı "Güçlü Kadını Anlat, Kadını Güçlü Anlat" ana temasının sorumlu yayıncılığı esas alan medyaya öncü ilke olduğunu belirten Daniş, bu anlayışın uygulamaya yansıması için ulusal yayıncıları ve haber ajanslarını ziyaret ederek, ilkeleri haber merkezleriyle paylaştıklarını kaydetti.

Üst Kurulun kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik yaptığı diğer çalışmalara ilişkin bilgiler veren Daniş, gelecek dönemde V. Ulusal Eylem Planı kapsamında medya çalışanlarına yönelik etik yayıncılık eğitimleri, Akıllı İşaretler uygulama rehberinin güncellenmesi, destek mekanizmalarının yayınlarda görünürlüğünün artırılması ve zorunlu yayınların izlenmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Daniş, "Medyanın kullandığı dil, toplumun ortak hafızasına yerleşir. Bir kadının hayatını, bir çocuğun dünyasını ve bir ailenin geleceğini etkileyebilecek her sözün sorumluluğunu taşımak zorundayız. Kadına yönelik şiddet, sınırları aşan ve insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren bir sorundur." dedi.

"Bir kadının güvenliği, onuru ve yaşam hakkı coğrafyaya göre değişmez"

Mehmet Daniş, Filistin'de soykırımın, zorunlu göçün, yoksunluğun ve ağır insani şartların gölgesinde yaşam mücadelesi veren kadınların ve kız çocuklarının durumuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Gazze'de iki elini kaybeden Filistinli anne Nibal el-Hissi'nin, 2 yaşındaki kızına annelik yapmaya çalışırken dile getirdiği, 'Bu özgürlüğünün elinden alınması gibi bir şey. Hapiste gibisin. Acıksam yiyemiyorum, susasam içemiyorum. Her anne gibi çocuğumu yedirip içirmek istiyorum.' sözleri, katliamın kadınlar ve anneler üzerindeki ağır yükünü gözler önüne sermektedir. Evlatlarını korumaya çalışan annelerin, evini ve sevdiklerini kaybeden kadınların yaşadığı acı, insanlığın ortak vicdanına seslenmektedir. Bir kadının güvenliği, onuru ve yaşam hakkı coğrafyaya göre değişmez. Her kadının ve her çocuğun güven içinde yaşayabilmesi, insanlığın ortak sorumluluğudur. Kadına şiddete sıfır tolerans göstereceğiz. Kadının onurunu, hayatını ve haklarını koruyacağız. Çünkü biliyoruz ki, kadının gözyaşıyla sulanan hiçbir gelecek yeşermez, yeşeremez."

"Bizim istediğimiz sesinin kendi hikayesinde duyulmasıdır"

Girişimci Anadolu Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saba Gizem Utlu da kadınların yalnızca şiddetle değil şefkat, merhamet, hürmet ve nezaket kavramlarıyla da anılması gerektiğini belirtti.

Kadının güçlenmesinin toplumun güçlenmesi anlamına geldiğini ifade eden Utlu, "Kadınlarla erkekleri karşı karşıya getirmek için bir arada değil, aynı geleceğin sorumluluğunda buluşturmak için bulunuyoruz. Çünkü güçlü bir toplum, birinin önüne geçen insanlarla değil, birbirine yol açan insanlarla mümkündür." dedi.

Medyanın kadınların toplumsal temsili üzerindeki etkisine dikkati çeken Utlu, "Bizim istediğimiz kadının doğru temsil edilmesi, emeğinin hakkıyla anlatılması ve sesinin kendi hikayesinde duyulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Televizyon, dijital platformlar, sosyal medya ve yapay zeka destekli içeriklerin yaygınlaştığı dönemde medya dilinin önemine işaret eden Utlu, ekranlarda kurulan dilin gelecek nesillerin düşünce dünyasını da şekillendirdiğini kaydetti.

Girişimci Anadolu Kadınları Derneğinin kuruluş anlayışına değinen Utlu, Anadolu'nun medeniyet, emek ve dayanışmanın hafızası olduğunu belirterek, kadınların üretim ve dayanışma faaliyetleriyle ilişkilendirilen 13. yüzyıldaki Bacıyan-ı Rum teşkilatının mirasına dikkati çekti.

2023'te yayımlanan "Yeni Nesil Kadın Girişimciliğe, Bacıyan Felsefesi" başlıklı akademik çalışmada yer alan "Hayırsever iş insanları yerine işsever hayır insanları" ifadesini paylaşan Utlu, gerçek başarının kazanılan imkanlarla başkalarının hayatına değer katabilmek olduğunu vurguladı.

Dernek olarak kadınların bilgi, eğitim ve üretimle güçlenmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Utlu, konuşmasını "İnsanın onuruna, kadının emeğine ve toplumun geleceğine sahip çık." sözleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından "Kamu Politikalarından Ekrana, Toplumsal Hafızadan Kadının Güçlenmesine" ile "Ekranın Kurduğu Kadın Hikayesi" isimli paneller düzenlendi.

Kaynak: AA