Romanya-Türkiye İlişkileri Kitabı Ankara'da Tanıtıldı

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin girişimiyle yazılan, "Uyum Yüzyılı: Romanya- Türkiye İlişkileri 1923-2023" kitabı başkent Ankara'da tanıtıldı.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Romanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Daniela Gitman, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, tanıtılan kitabın "değerli" olduğunu belirterek, etkinliğin bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ile Romanya arasındaki iyi ilişkilere işaret eden Bozay, "(Türkiye-Romanya) İkili ilişkilerimiz geleneksel olarak çok olumlu olmuştur." dedi.

Bozay, olumlu ilişkilerin halihazırda da devam ettiğini ve gelecekte de süreceğini vurgulayarak, bu konuda halkların da istekli olduğunu anlattı.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun 21 Mayıs'taki Ankara ziyaretine ilişkin bilgiler veren Bozay, iki ülke arasında olumlu ekonomik ilişkilere vurgu yaptı.

Daniela Gitman da Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin en iyi döneminden geçtiğini belirterek, iki ülkenin ortak düşündüğü konulardan örnekler verdi.

Büyükelçi Tinca da etkinlikle ilgili katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Etkinlikte iki ülke ilişkilerine yönelik sergi de açıldı.

Kitapta emeği bulunan akademisyenler de iki ülke ilişkileri ve kitabın içeriğine ilişkin konuştu.

Etkinlik, kitabın imza töreniyle sona erdi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin girişimiyle hazırlanan kitapta, Türkiye-Romanya ilişkisinin tarihine yönelik bilgiler ve fotoğraflar okuyucunun ilgisine sunuluyor.