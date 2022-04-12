Rock temalı metaverse, Pamela Spence'i canlı yayında konuk etti

Türkiye'nin ve dünyanın ilk rock konseptli NFT ve metaverse ekosistemi, Demir Demirkan'ın ardından Pamela Spence'i ağırladı. Şarkılarının yeni versiyonlarını paylaşacağının sinyallerini veren şarkıcı, NFT konusundaki görüşlerini paylaştı.

Rock müzik temalı NFT ve metaverse projesi 'Rock'n'Verse' söz konusu teknolojilere ve bu teknolojilerin olanaklarına yönelik farkındalığı artırmak için Türkiye'nin önde gelen rock müzisyenleriyle röportajlar yapmaya devam ediyor. Rock'n'Verse ekibi, son canlı yayınında 'İstanbul', 'Ayrılamayız Biz', 'Aşk Sevgiden Beter' gibi şarkılarıyla tanınan Pamela Spence'i konuk etti.

Türkçe rock temalı radyo programlarıyla bilinen DJ Ozzy'nin ve Rock'n'Verse kurucuları Selçuk Eser ve Gözde Vanlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen programda, müziğin geleceği, NFT toplulukları ve Rock'n'Verse'ün güncel projeleri konuşuldu.

PAMELA SPENCE'DEN ONLİNE PLATFORMLAR HAKKINDA POZİTİF SİNYAL

'Eğer Dinlersen' isimli ilk albümünü 2002 yılında çıkaran Pamela Spence, 2004 çıkışlı Şehir Rehberi albümünde yer alan 'İstanbul' ve 'Aşk Sevgiden Beter' gibi şarkılarıyla çok sevilmişti. Rock'n'Verse canlı yayınında DJ Ozzy tarafından yöneltilen bir soru üzerine açılan müzik festivalleri konusu bölümünde Spence, "Önceden ben neredeyse sevdiğim yabancı sanatçıları dinlemek için her hafta en az iki konsere gidiyordum. Pandemiden önce azalan festivaller, pandemiyle sona erdi. Neyse ki online platformlar müzikte sınırları kaldırıyor ve uluslararası müzisyenlerin işlerine erişmeyi kolaylaştırıyor" dedi.

"SANATÇILARA ÖZEL NFT PROJELERİ, ULUSLARARASI BİR FESTİVAL İÇİN KAYNAK OLUŞTURACAK"

Canlı yayınların yerli ve yabancı müzisyenlerle süreceğine dikkat çeken Rock'n'Verse Kurucusu Selçuk Eser ise "Yakın dönemde blokzinciri ve kripto para medyası CoinTürk ekibiyle birleşerek güçlendik. Daha önceki yayınlarda sırasıyla ağırladığımız Deniz Yıldız, Deniz Tuzcuoğlu, Demir Demirkan, Bursa Rock City Kültür Derneği'nden Sercan Raşa, Özgür Çoban, Leyan Senay ve RockA müzik grubu gibi konuklarımızla dünyanın ilk rock temalı metaverse ve NFT projesi olan Rock'n'Verse'ün daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyoruz. Hedefimiz, projeyi küresel arenaya taşıyarak yeni teknolojilerin olanaklarıyla uluslararası sanatçılarla projeler yapmak. Çıkaracağımız koleksiyonların fikir, konsept, projelendirme, topluluk yönetimi, pazarlama gibi aşamalarında ve teknik altyapı tarafında hem tanınmış hem de henüz ismini duyuramamış rock müzisyenlerine destek olacağız. Rock grubu SkinRunners'la yürüttüğümüz ve dünyaca ünlü müzisyen Billy Sheehan'ın da enstrümanıyla katkıda bulunduğu üç aşamalı NFT projemiz, bunun ilk örneği. Belki de bu gibi projelerden elde ettiğimiz fon, özlediğimiz uluslararası festivallerin ve bazı yardım etkinliklerinin de kaynağı olacak. Ayrıca bu gibi projeler, uluslararası müzik ortaklıklarının da zeminini oluşturacak" ifadelerini kullandı.

"NFT TRENDİ TOPLULUKLARLA YÜKSELİYOR"

Bir proje ve topluluk fikri kapsamında üretilen NFT koleksiyonlarının, bir kulüp üyeliği anlamına da geldiğini belirten Eser, "NFT'lerle yapabileceğiniz şeyler yalnızca alıp satmak değil. NFT konsepti topluluklarla yükseliyor, popülaritesini bu yönüyle kazanıyor. Örneğin Pamela'nın özel koleksiyonunu aldığınızda aslında Pamela hayran kulübünün de bir üyesi olabiliyorsunuz. NFT topluluklarına üye olanlar için, sadece o kulübün üyelerinin girebildiği özel partiler, konserler yapılıyor. Biz de Rock'n'Verse olarak Discord sunucumuzda NFT ve rock kavramlarının kesişimine ilgi duyan yerli ve yabancı üyelerden oluşan büyük bir topluluğa ev sahipliği yapıyoruz. Müzik, enstrüman gibi başlıkların konuşulduğu kanallarımız var. Ayrıca topluluk üyelerimize özel etkinlikler düzenliyoruz, örneğin şu anda 56 eser içeren ve Türkiye'de bugüne kadar verilen en büyük NFT sepetini topluluğumuzun üyelerine hediye ettiğimiz bir etkinliğimiz bulunmakta" diye konuştu.

"ETKİNLİKLER, CANLI YAYINLAR VE AYRICALIKLAR DEVAM EDECEK"

Rock'n'Verse Kurucusu Gözde Vanlı da NFT projelerinde kullanıcıların koleksiyon eserlerine önceden erişmesini kolaylaştıran ve topluluk bağını güçlendiren 'whitelist' uygulamasından bahsederek Whitelist aslında özel davetiye anlamına geliyor. Bu sayede kullanıcılar, çok ilgi gören NFT projelerinde satışlar sona ermeden ya da eserler tükenmeden alım yapabiliyor. Biz de Rock'n'Verse olarak whitelist kazananlarımıza sunduğumuz avantajları ilerleyen günlerde açıklayacağız" dedi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel