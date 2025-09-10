Bahçelievler AİHL Robot Takımı Dünya İkincisi

Çin'de düzenlenen World Robot Contest Championships (WRCC) 2025'te, insanların yapmakta zorlandığı ya da verimliliğin düşük olduğu yoğun işlerde görev alması amacıyla geliştirdikleri robot kolla dünya ikincisi olan Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Robot Takımı öğrencileri, milli teknoloji hamlesine katkı sunmayı hedefliyor.

"Team Robotics" adlı takımda yer alan gençler, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen uluslararası teknoloji arenası WRCC (Dünya Robot Yarışması Şampiyonası) 2025'te Türkiye'yi büyük bir başarıyla temsil etti.

Öğrenciler, insanların yapmakta zorlandığı ya da verimliliğin düşük olduğu yoğun işlerde görev alabilen, özellikle de insan hareketliliğinin sınırlı olduğu uzay ortamında kullanılmak üzere tasarladıkları robot kolla hem algoritma hem de mekanik mühendislik açısından sergiledikleri yüksek performansla jüri tarafından büyük beğeni topladı.

Takım, dünyanın dört bir yanından takımların katıldığı ve 4 ülkeden 20 takımın yarıştığı "Moon Landing Challenge" kategorisinde, dünya ikinciliği elde ederek Türkiye'yi gururlandırdı.

"Küçük işleri çok hızlı ve hatasız bir şekilde yapabiliyor"

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL Robot Takımı'ndan 12. sınıf öğrencisi Muhammed Ashab Eren, AA muhabirine, yarışmada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandıklarını, dünya ikincisi olmaktan çok gurur duyduğunu söyledi.

İnsanların yapabileceği hata düzeyini en aza çekmesi ve verimliliğiyle çok üst düzey bir robot kol geliştirdiklerini belirten Eren, "Mekanik kısmı, robotun daha düzgün, hızlı, nokta atışı hareket etmesi bizi zorladı. Çünkü nokta atışı hareket ettirmezsek bir kaymada robot hissettiğimiz sonucu vermiyordu. O yüzden robotu olabildiğince hassas şekilde tasarladık." dedi.

Eren, projenin dış tasarım ile mekanikten sonraki aşamalarında görev aldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu robot kol, şu modelle bile gerçekten küçük işleri çok hızlı ve hatasız bir şekilde yapabiliyor. O yüzden hem evde küçük işleri yaparken bulaşığı yıkadığınızda bardağı tutup hızlıca yerine koymasıyla ya da fabrikatör sistemlerde araba yapımlarında, herhangi bir tasarım yapımında parçaları çok rahat bir şekilde alıp taşıması, monte etmesi ya da eğip bükmesiyle işe yarar. Fabrika sistemlerini geliştirmesiyle daha hızlı ve verimli üretimle hele ki böyle yoğun bir tüketimin olduğu insanların ihtiyaçlarını karşılayabiliriz."

"Yarışmalarla ülkemizin milli teknoloji hamlesi için gerekli ilişkileri ediniyoruz"

11. sınıf öğrencisi Belal Raafat, birinci olmayı hedeflediklerini ama ikinciliğin de güzel olduğunu, sonraki yarışmalarda daha iyi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Tasarladıkları robot kolu diğerlerinden ayıran özelliklerine değinen Raafat, "Robot kolumuzun en özel yanı insanların yanında çalışabilmesi. İnsanlara zarar vermemesi için endüstriyel robotların daha çok etrafı kapatılır. Ama bu robotlar hem verimli hem insanlarla beraber çalışabilecek düzeyde." bilgisini paylaştı.

Raafat, projenin yazılım tarafıyla ilgilendiğini, algoritma yazımında zorlandığını, bunun hem matematik hem de yazılım bilgisi istediğini ama ikinci olmayı başardıklarını anlattı.

Yarışma ortamına ilişkin konuşan Raafat, "Çok güzel bir atmosfer. Hem bu yaşta böyle ufkunuzun açılması, başka insanlarla kontakta bulunmanız, tanışmanız çok önemli şeyler. İleride ülkemizin milli teknoloji hamlesi için gerekli ilişkileri ediniyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Raafat, projenin gelecekte hem akıllı ev sistemlerinde kullanılabileceğini hem de fabrikalarda insanlara yardımcı olacağını ve insanların yapamadığı işlerde de yer alacağını kaydetti.

Hem robotik hem de yapay zeka alanında kendini geliştirmek ve yapay zeka mühendisliği okumak istediğini dile getiren Raafat, "Milli teknoloji hamlesine katkıda bulunacak tüm projelerde elimden geldiğince yer almak isterim ki hem ülkenin gelişimine bir katkımız olsun hem de gençler olarak başka gençlere örnek olalım." dedi.

Raafat, dışarıdan bakıldığında ne kadar zor gibi gözükse de işin içine girdikten sonra ne kadar zevkli ve öğrendikçe ne kadar güzel olduğunu anladığını ifade ederek, yaşıtlarına bu alanlara yönelmeleri için denemeleri önerisinde bulundu.

"Robotik kollar endüstriyel sistemde oldukça ihtiyaç duyulan araçlar"

Okulun teknoloji koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, robot takımının yıl boyunca aktif çalıştığını, global robot yarışmaları ve yapay zeka içerikli yarışmalara katılarak ülkeyi temsil etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Yarışmaların bu tür çalışmaların artmasını tetiklediğini, öğrencilerin global arenada kendilerini göstermek ve yarışma heyecanını yaşamak istemelerinin itici unsurlar olduğunu dile getiren Başarıcı, "Robot kol, yarışmayla beraber ortaya çıkan, yapay zeka içerikli, robotik ve otomasyonun birleştiği bir proje oldu. Çin'de hem global robotik ekosistemine dahil olduk hem de ülkemizi gururla temsil ettik." diye konuştu.

Başarıcı, robotik kolların kullanım alanlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Robotik kollar endüstriyel sistemde oldukça ihtiyaç duyulan araçlar. Bugün araba üretiminden tutun depolardaki ürünlerin tasnifine kadar yani irili ufaklı tüm endüstriyel sistemlerde kullanılması lazım olan araçlar. Bu anlamda biz de projede 'Moon Landing Challenge' dediğimiz bir içerikle robotik kolumuzu tasarlamış ve yarışmada buna uygun olarak en yüksek ikinci puanı toplayan robot olarak hazır hale getirmiş olduk."

"Ülkemizdeki robotik ekosistemini dünyaya açmış oluyoruz"

Robotik kolların mekanik tasarımının birbirine benzediğini aktaran Başarıcı, "Fakat burada önemli olan öğrencilerimizin verilen görevi en hızlı şekilde yerine getirecek algoritmayı kurmaları. Dolayısıyla arka planda ciddi algoritmik düşüncenin yerleşmiş olması ve öğrencilerimizin buna uygun olarak hızlı bir şekilde kolu revize etmeleri gerekiyor. Bu anlamda biz öne çıkan en iyi ikinci takımdık." değerlendirmesini yaptı.

Öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin, merakının global anlamda karşılık bulmasından ve bunun derecelerle, şampiyonluklarla taçlanmasından duyduğu mutluluk ve gururu dile getiren Başarıcı, şöyle devam etti:

"Milli teknoloji hamlesine aslında doğrudan bir katkı sağlıyor. Ülkemizdeki robotik ekosistemini dünyaya açmış oluyoruz. Çin veya katıldığımız daha önceki Kore ve Kanada'daki yarışmalarda olduğu gibi oradaki robotik ve yapay zeka ekosistemini de tecrübe etmiş oluyoruz. Dolayısıyla yeni işbirlikleri, yarışmalar ve projeler her zaman genç neslimizin merakında, ilgisinde oluyor ve buna bağlı olarak da yeni çalışmalar yapmış oluyoruz. Bugün robotik kol, yarın insansı robot, milli teknoloji hamlesine doğrudan katkı olduğunu düşünüyoruz."