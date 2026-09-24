Rize Valisi Baydaş, sağanakta hasarın 1 milyar 42 milyon lira olduğunu bildirdi

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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte 19 Eylül'deki sağanağın ardından şu ana kadar tespit edilen araç, iş yeri ve evlerdeki maddi zararlar ile duvar ve ev hasarlarının toplamının yaklaşık 1 milyar 42 milyon lira olduğunu bildirdi.

Vali Baydaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, kent genelinde etkili olan şiddetli yağışın özellikle sahil hattındaki İyidere ve Pazar ilçelerinde hasara yol açtığını söyledi.

Hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi veren Baydaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları, Devlet Su İşleri, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin saha tespit ve değerlendirmelerinin ilk etabını tamamladığını belirtti.

Baydaş, çalışmaların süreceğini, yağış günü açılamadığı için hasar tespiti yapılamayan iş yerlerinin de değerlendirmeye alınacağını, gerçekleştirilmesi gereken çalışmalara ilişkin nihai bir icmal oluşturulacağını ifade etti.

İlçe merkezlerindeki hasarların giderilmesi için çalışmaların hızlı şekilde sürdürüldüğünü anlatan Baydaş, duvar, menfez ve yollardaki tahribatın yanı sıra evlerde oluşan zararların giderilmesi için çalışma yapılacağını ve bu kapsamda ödenek talebinde bulunacaklarını kaydetti.

"Afetin büyüklüğüne rağmen herhangi bir can kaybının olmayışı sevindirici"

Baydaş, afette can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Yer yer metrekareye 200 kilograma yakın yağış düştüğü bir afetten bahsediyoruz. Afetin büyüklüğüne rağmen herhangi bir can kaybının olmayışı bizim açımızdan sevindirici. Hasarlı yerlerin onarımına afetin yaşandığı gün başladık. Tespitler gerçekleştikçe çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Ekiplerin yaklaşık 200 noktada çalışma yaptığını bildiren Baydaş, "Şu ana kadar tespit edilenler arasında araç, iş yeri ve evlerdeki maddi zararlar ile duvar ve ev hasarları var. Bunların toplamına ilişkin şu ana kadar yaklaşık 1 milyar 42 milyon liralık bir rakam var. Şu an çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız cumaya kadar tespitlerini sürdürecek." dedi.

Baydaş, yağışların görülebildiği bir geçiş döneminde olduklarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Önceki yağış öncesinde yapılan uyarılar doğrultusunda bazı iş yerleri ve evlerin gece saatlerinde tahliye edildiğini dile getiren Baydaş, yeni uyarılar doğrultusunda da gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Baydaş, heyelan riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve riskli alanlarda bulunmamaları gerektiğini vurguladı.

"Uyarılar yalnızca söz konusu bölgelerle sınırlı değil"

Yaklaşık 30 hanenin olduğu ve alt kesiminde heyelan meydana gelen bölgeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Baydaş, bilim insanları ile jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşan ekip tarafından teknik rapor hazırlanıncaya kadar özellikle yağış öncesinde tedbir alınmasını istedi.

Baydaş, uyarıların yalnızca söz konusu bölgeyle sınırlı olmadığına dikkati çekerek, yağışın etkili olacağı diğer bölgelerde yaşayan vatandaşların da uyarıları dikkate alması gerektiğini söyledi.

Tarımsal alanlardaki zararların da kayıt altına alındığını bildiren Baydaş, çaylık alanlardaki tespit çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürdürüldüğünü belirtti.

Baydaş, kullanıma uygun olmayan araziler ile ürünlerde oluşan zararların ayrı ayrı değerlendirildiğini, zarar gören arı kovanları ve telef olan hayvanlara ilişkin tespitlerin de yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA