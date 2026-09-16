Rize'de 'Kaçkar Coğrafi Miras Çalıştayı' düzenlendi

Rize'de Valilik ve İl Özel İdaresi koordinasyonunda "Kaçkar Coğrafi Miras Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, çalıştayı Kaçkar Dağları'nın eşsiz doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Çalıştay aracılığıyla zirvelere verilecek isimlerin nesilden nesle aktarılacağını ifade eden Öztürk, "Belirli standartlara kavuşturulması adına benzeri birçok konuyu ele almak, bu eşsiz coğrafyanın hafızasını yaşatmak ve ortak akılla kalıcı bir miras oluşturmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her zirve yalnızca bir dağ değil, geçmişten geleceğe uzanan bir hikayenin, bir kültürün ve bir coğrafyanın simgesidir." dedi.

Eski Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ise organizasyonun Türkiye'de dağcılık açısından bir ilk olduğunu dile getirdi.

Sadece bir çalıştay düzenlenmediğini vurgulayan Başar, şunları kaydetti:

"İnsanların bir araya gelmesi ve bir sinerji oluşturması anlamında da bizlere katkı sağlayacak. Organizasyonu başından beri takip ediyoruz, içindeyiz. Çok dengeli bir şekilde ilerliyor. Çok hassas bir iş yapıyoruz. O yüzden herkesin burada olması gerekiyor. Herkesin bir şekilde olaya dahil olması lazım. Herkesin bir fikri var ve o fikrin dinlenmesi lazım. Yanlış bir şey yapma şansınız yok çünkü bir yere isim veriyorsunuz ve bunun geri dönüşü çok zor. Burada alınan kararlar, isimlendirmeyle ilgili kurumlara iletilip gerekli süreçlerden geçtikten sonra Harita Genel Müdürlüğünce haritalara işlenecek. İsimlerin haritalara işlenmesinin ardından resmiyet kazandığını göreceğiz."

Çalıştayda üç masa oluşturulacağını aktaran Başar, "Karadeniz'de özellikle Rize ve çevresindeki dağları kapsıyor. Belki bu çalışmadan sonra diğer illerimize ve bölgelerimize örnek olacak. Belki Aladağlar'da, Hakkari'de veya Trabzon'da da uygulanacak." dedi.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması ile ortak bir coğrafi adlandırma yaklaşımının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda, akademisyenler, kamu kurum temsilcileri, dağcılar, saha araştırmacıları, arama kurtarma ekipleri ve yöre temsilcileri bir araya geldi.

Kaynak: AA