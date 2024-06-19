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Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri "İntihar etti" olmuş

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Rize'de eşini öldürme şüphesi ile tutuklanan Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin, olayın ardından gelen polislere eşinin evde intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan; Aydın Samet Ekşi ile 40 yaşındaki eşi Aylin Ekşi, Yalova'da tanışarak 22 Nisan 2024'te evlenmiş.

Rize'de, Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, iki aylık evli olduğu eşi Aylin Ekşi'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Kadının cenazesi memleketi Artvin'de toprağa verildi.

Olay, Kalkandere'de önceki gün akşam İlçe Jandarma Komutanlığı Lojmanları'nda meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşi Aylin Ekşi'nin (40) evde intihar ettiğini ileri sürdü ancak olayla ilgisi bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri 'İntihar etti' olmuş

ARTVİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın Samet Ekşi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece eşini öldürme şüphesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aylin Ekşi'nin naaşı, cenaze işlemleri için memleketi Artvin'e gönderildi. Aylin Ekşi'nin cenazesi, Borçka ilçesinin Erenler köyü camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan, Aydın Samet Ekşi ile Aylin Ekşi'nin Yalova'da tanışarak 22 Nisan 2024'te evlendiği, üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin ikinci evliliği olduğu öğrenildi.

Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri 'İntihar etti' olmuş

Kaynak: ANKA / Güncel

Kalkandere Jandarma Yalova Artvin Aydın Rize Olaylar Cinayet 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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