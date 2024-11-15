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Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem: İhbarlar ve Saha Taramaları Devam Ediyor

Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem: İhbarlar ve Saha Taramaları Devam Ediyor
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Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'a 9 ihbar yapıldı. İlk tespitlere göre ölü veya yaralı bulunmazken, ekipler saha taramalarına devam ediyor. Belediye Başkanı ve Vali, bölgede herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Rize'nin Hemşin ilçesindeki 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 9 ihbar ulaştığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde 12,85 kilometre derinlikte deprem meydana geldi.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afad Başkanlığımızın verilerine göre 4,7 ölçeğinde, ilimiz Hemşin merkezli bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Ekipler saha taramalarına devam ediyor

Vali Baydaş, gazetecilere, bütün ekiplerin saha taramalarına devam ettiğini söyledi.

Kendilerine yansıyan herhangi bir olumsuzluk ya da ihbar bulunmadığını, son duruma ilişkin ilgililerden bilgi aldığını belirten Baydaş, şunları kaydetti:

"Hayatı etkileyecek sıkıntımız yok, bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok. Sahayı yine tarayacağız. Ülkemiz deprem bölgesidir, depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum."

Baydaş, bölgede geçen haftalarda şiddetli yağışların ardından heyelanlar meydana geldiği hatırlatılarak, depremin yeni heyelanlara yol açma riskinin sorulması üzerine, "Şu an için buna yönelik de bizde herhangi bir uyarı yok ama elbette heyelan noktasında problem olan yerler sarsıntıda daha da akışkan hale gelebilir." dedi.

İhbarlar ilgili kurumlara yönlendirildi

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin merkez üssü Hemşin'e en yakın yerleşim birimlerinin Hilal, Çamlıtepe ve Bilenköy köyleri ile Bahar Mahallesi olduğu belirtildi.

Bu yerleşim birimlerinin muhtarlarına ulaşılarak taramalara başlandığına işaret edilen açıklamada, İl AFAD Merkezine 9 ihbar geldiği vurgulandı.

"Hemşin, Çamlıhemşin, Çayeli ve Pazar ilçelerinden gelen çatı hasarı, az hasarlı cami, minare hasarı, baca düşmesi şeklindeki ihbarlar ilgili kurumlara yönlendirildi" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. Ölü ya da yaralı bulunmamakla birlikte, yıkılan bina da tespit edilmemiştir. Şu ana kadar birimlerimize bunlar dışında olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır."

"Vaaz veriyordum, tam o esnada büyük bir gürültüyle cami sallandı"

Depremde, Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi Camisi'nde hasar oluştu.

Caminin imamı Şahin Çelebi, gazetecilere, deprem sırasında cuma namazı için camide olduklarını belirterek, "Vaaz veriyordum, tam o esnada büyük bir gürültüyle cami sallandı. 10 saniye filan sürdü. Daha sonra deprem olduğunu anladık. O sırada cemaat dışarı çıktı." dedi.

Ekiplerin camide inceleme yaptığını ifade eden Çelebi, "Rapor tutacaklar. Caminin duvarlarında çatlaklar oluştu. Daha önce bölgede böyle bir deprem duyulmadı. 85 yaşlarındaki bazı kişiler de şaşırdı, böyle bir depremin ilk defa olduğunu söylediler. Rabb'im büyük felaketlerden bizi korusun." diye konuştu.

Çamlıpete sakinlerinden İshak Aytemiz ise önce deprem olduğunu anlamadığını dile getirerek, "Gürleme sesi duydum, dinamit attılar sandım. Evdekilere 'çıkın' dedim, korktuk. O sırada dizlerim titredi. İlk defa böyle bir şeye denk geldim." ifadelerini kullandı.

Çayeli ilçesindeki Çarşıbaşı Camisi'nde namaz için bekleyen vatandaşların deprem sırasında yaşadıkları panik anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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