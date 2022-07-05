Rıza Bey Apartmanı davasında tanık: Yönetici binanın çürük olduğunu biliyordu

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi. Apartmandaki diş hekimliği polikliniğine tadilat yapan ve duruşmada tanık olarak dinlenen K.Ö., "Mobilyaları apartmanın duvarına dayadığımızda depremde hayatını kaybeden o zamanki yönetici bana, 'Mobilyaları duvara dayama. Bina çürük' dedi. Yönetici bana inşaat mühendisi olduğunu söylemişti ve binanın çürük olduğunu biliyordu" ifadelerini kullandı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği, 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu, 9 kişi hakkında İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 2 sanık daha tahliye edildi. Yargılama sürerken sanık avukatlarının şikayetiyle açılan soruşturmanın ardından Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekimi polikliniği sahipleri Arda Hacarlıoğlu ve Onur Yedikara ile daire sahipleri Selma Enseri ve Ender Ensari'nin davalarının da mevcut davayla birleştirildiğini açıkladı. Dosyanın birleşmesinin ardından Rıza Bey Apartmanı davasında sanık sayısı 13'e yükseldi.

Duruşmada söz verilen Özkan'ın avukatının, "Müvekkilimin ciddi sağlık sorunları var. Tahliye edilmediği takdirde sonraki duruşmada göremeyebiliriz" demesi üzerine depremzedeler tepki gösterdi, salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Mahkemeye heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, savunması alınmayan sanıkların haklarında yakalama kararı çıkarılmasına hükmedip, duruşmayı 30 Eylül tarihine erteledi.