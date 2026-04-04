İsrail tehdidi nedeniyle endişenin hakim olduğu Lübnan'ın Rimeyş beldesinde "insani koridor" çağrısı yapılıyor

MUHAMMED EMİN CANİK - Lübnan-İsrail sınırındaki Rimeyş beldesinde, İsrail'in işgal tehdidi altındaki bölgede endişe hakimken, temel ihtiyaçların ulaştırılması için insani koridor çağrısı yapılıyor.

İsrail devlet televizyonu, ordunun, Lübnan'ın güneyinde 3 kilometre derinliğe kadar uzanan alanda evlerin yıkılmasını içeren "güvenli bölge" planını onaya sunacağını duyurdu.

Lübnan-İsrail sınırına 3 kilometre mesafedeki Rimeyş beldesi, yoğun çatışmaların yaşandığı Nebatiye kentinin güneyindeki Bint Cibeyl ilçesinde yer alıyor.

Rimeyş Belediye Başkanı Hanna el-Amil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rimeyş'te herhangi bir silahlı unsurun bulunmadığını belirterek, "Biz barışçıl bir beldeyiz, şimdiye kadar bize saldıran veya beldeye sızan olmadı." dedi.

Lübnanlı yetkililer, ordu ve UNIFIL ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Amil, İsrail'in işgal tehdidi altındaki beldede kaygının hakim olduğunu söyledi.

Amil, "Rimeyş'te yaşayan herkes endişe içinde. Çünkü gelecek belirsiz, savaşın sonuçlarının ne olacağı henüz bilinmiyor. Nereye varacağımız ve sonrasının ne olacağı meçhul. Herkes büyük bir kaygı yaşıyor." diye konuştu.

Rimeyş halkının topraklarında kalma konusunda ısrarcı olduğuna işaret eden Amil, şunları kaydetti:

"Savaşın başlangıcında köyden ayrılanların sayısı çok azdı. Sadece hastalar veya hastanede tedavi görmesi gerekenler gibi özel durumu olan kısıtlı bir kesim ayrıldı. Şu an köyde hala 6 binden fazla kişi yaşıyor."

"Temel ihtiyaçların getirilmesi için insani koridorlar açılmasını istedik"

Amil, daha önce ilaç, yakıt ve bebek maması gibi temel ihtiyaçların Lübnan ordusunun eşliğinde Rimeyş'e getirildiğini ancak Lübnan ordusunun Rimeyş'teki mevzilerini değiştirmesi nedeniyle bunların temininde zorlandıklarını anlattı.

Rimeyş Belediye Başkanı, "Bu yüzden şu an durumumuz çok zor, malzemeler azalmaya başladı. Dün Cumhurbaşkanı ile bu konuyu görüştük. İhtiyaçların sürekli sağlanabilmesi için insani koridorlar açılmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın ihtiyaçların Rimeyş'e ulaştırılabilmesi için Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç gibi uluslararası kuruluşlarla temasta olduğunu söyleyen Amil, Rimeyş sakinlerinin de beldeden ayrılmayı düşünmediğini aktardı.

Amil, uluslararası topluma seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz barışçıl bir bölgedeyiz. Silahımız yok, silahlı gruplarımız yok. Bu çatışmanın bir tarafı değiliz. Bu yüzden bu çatışmanın dışında tutulmayı bekliyoruz.

Ayrıca yollarımız kesildiği için gıda, yakıt, ilaç ve bebek maması gibi temel ihtiyaçların ulaştırılabilmesi amacıyla insani koridorların açılmasını istiyoruz. Burada büyük bir topluluk var ve yaşamlarını en azından asgari düzeyde sürdürebilmeleri için bu temel malzemelere her zaman ihtiyaçları var."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1368 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 138 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.