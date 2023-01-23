Rezidanstaki işkence olayında 3 sanığa tahliye

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde eski sevgilisi Demet Aydın'ı (21) kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) tutuklu bulundukları süre göz önünde...

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde eski sevgilisi Demet Aydın'ı (21) kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Olay, 8 Nisan 2022 tarihinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın'la buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, iddiaya göre Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Savcısı, suçun niteliğinin göz önünde bulundurularak 3 kişinin tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise delillerin büyük oranda toplandığını belirterek, 3 kişinin tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyelerine karar verdi.