Bulgaristan'ın Türk çocuklarca resmedildiği 'Renklerle Kurulan Köprü' sergisi Ankara'da açıldı

"Renklerle Kurulan Köprü: Türkiye'den Yetenekli Çocuklar Bulgaristan'ı Çiziyorlar" başlıklı sergi Ankara'da açıldı.

Bulgaristan Haber Ajansı (BTA), Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Nasrettin Hoca Bilim ve Sanat Merkezi ile Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) işbirliğinde "Renklerle Kurulan Köprü: Türkiye'den Yetenekli Çocuklar Bulgaristan'ı Çiziyorlar" başlıklı serginin açılışı BTA Ankara Bürosu'nda gerçekleştirildi.

BTA Genel Müdürü Kiril Valchev, öğrencilerin, velilerin ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta, sergide

Türkiye'den çocukların Bulgaristan'ı anlattığı resimlerin yer aldığını söyledi.

Valchev, sergide 29 resim bulunduğunu ve hepsinin Bulgaristan'ın doğasını, kültürünü ve folklörünü yansıttığını kaydetti.

Meslektaşı Nahide Deniz'in Atatürk'ün Sofya'daki günlerini anlatan bir belgesel çektiğini ve Nasrettin Hoca Bilim ve Sanat Merkezinde bu filmin gösterildiğini anlatan Valchev, bu dönemde Büyükelçi Tcholakov'un ülkesine dair çok güzel hikayeler anlattığını ve çocukların da bundan çok etkilendiğini söyledi.

Nasrettin Hoca'nın Bulgaristan'da da ünlü olduğunu dile getiren Valchev, "Bu sergi, birbirimizi daha iyi tanımamız gerektiğinin bir örneği. BTA ve Anadolu Ajansı, bunun için, ülkelerimizden haberleri, kültürü, ekonomiyi ve siyaseti daha iyi bilebilmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki yakınlığa değinen Valchev, "Bizim haber ajanslarımız da bu dostluğu devam ettirmek için çalışıyorlar." dedi.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov da bu güzel sergide bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu sergi bize 3 çok önemli mesaj veriyor: Çocuklar, yetenekler ve Bulgaristan." diye konuştu.

Tcholakov, 2025'in Bulgaristan ile Türkiye arasındaki dostluk için çok güzel bir yıl olduğunu dile getirdi.

"Bulgaristan ile aramızda müthiş bir dostluk ve köprü oluşturduk"

Nasrettin Hoca Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İlyas Yaldız ise bu serüvenin Büyükelçi Tcholakov'un Nasrettin Hoca Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etmesiyle başladığına işaret ederek, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya yıllarından esinlenerek başladığımız bu sergiyi öyle güzel bir hale getirdik ki Bulgaristan'la aramızda müthiş bir dostluk, müthiş bir köprü oluşturduk." diye konuştu.

Daha sonra Yaldız ve öğrencileri tarafından Büyükelçi Tcholakov'a çiçek ve hediye takdim edildi.

BİSAV Başkanı Yüksel Özkale de Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le başladığını söyledi.

Atatürk'ün Sofya'da yaşadığı dönemde şahit olduğu ve beğendiği kültürel ve sanatsal faaliyetleri ve akımları Türkiye'ye de getirdiğini kaydeden Özkale, sonrasında da Atatürk'ün iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için her türlü mesajı verdiğini belirtti.

Sergiye dair AA muhabirine değerlendirmede bulunan BTA Genel Müdürü Valchev, "Bu akşam Bulgaristan'dan 29 resimle bir sergi açıyoruz ancak eser sahipleri Türkiye'den çocuklar. Hiç Bulgaristan'da bulunmadılar, Bulgaristan'ı sadece resimlerden, filmlerden biliyorlar ve bu sergiyi yapma kararı aldılar." diye konuştu.

Valchev, Atatürk'ün Bulgaristan'da yaklaşık 2 yıl geçirdiğini anımsatarak, "Onun sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana çok iyi ilişkilere sahibiz." dedi.