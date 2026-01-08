Rektör Prof. Dr. Adıgüzel, 10 Ocak dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Adıgüzel, göreve geldikten sonraki 1 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri akademik, bilimsel ve idari çalışmalara yönelik de değerlendirme yaptı.

Sunum öncesi kendisinin de gazetecilik mezunu olduğunu belirterek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Adıgüzel, "Bugün burada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak için toplandık. Gazeteci kimliğim de var, Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Meslektaşınız olarak Çalışan Gazeteciler Günü'nü birlikte kutluyor olmamız benim için ayrı bir önem taşıyor. Gazetecilik kamuoyunu aydınlatmak, doğru bilgiye ulaşmak için zaman zaman canları pahasına yapılan çok kutsal bir meslek. Şu anda dünyanın birçok yerinde sıcak çatışmalar var. Dolayısıyla gazetecilik yapmak gerçekten sadece fikirle değil, aynı zamanda bedenen de çok büyük bir fedakarlık gerektiriyor" diye konuştu.

'411 ULUSLARARASI MAKALE YAYIMLANDI'

Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı olmak üzere üç ana fonksiyonu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin bu alanlardaki performansını şöyle anlattı:

" Anadolu Üniversitesi, bilimsel üretimi ve araştırma kapasitesiyle uluslararası görünürlüğünü güçlendirdi. Web of Science kapsamındaki yayınlarda dünya ortalamasının üzerine çıkan atıf etki değeri, üniversitenin bilimsel etkinin niteliğini artırma kararlılığını bir kez daha gösterdi. WoS yayın sayısı 493 oldu. Toplam akademik yayın sayısı 1.650 oldu. 411 uluslararası makale, 153 ulusal makale, 288 uluslararası bildiri, 117 ulusal bildiri, 52 uluslararası kitap, 12 ulusal kitap yayımlandı. Bu tablo, üniversitenin hem bilimsel çeşitlilik hem akademik kalite açısından güçlü bir konuma yükseldiğini gösterdi."

'PROJE SAYISINDA ARTIŞ OLDU'

Prof. Dr. Adıgüzel, "Üniversite 2025 yılında toplam 147 araştırma projesi yürüttü. 2209-A ve 2209-B programlarında Türkiye ortalamasının çok üzerinde destek oranları elde edilmesi, öğrenci ve genç araştırmacıların akademik üretime aktif katılımının güçlendiğini gösteriyor. TÜBİTAK destekli projelerin sayısındaki artış, araştırma kültürünün tabana yayıldığının önemli bir göstergesi oldu. Akademisyenler ve öğrenciler, 2025 yılı boyunca bilim, sanat ve kültür alanlarında gösterdikleri başarılarla toplam 263 ödüle layık görüldü" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI

Uluslararası sıralamalarda yakalanan yükselişin Anadolu Üniversitesi'nin kalite odaklı gelişimini ve akademik performansını tescillediğini söyleyen Prof. Dr. Adıgüzel, "Times Higher Education (THE) ve QS Dünya Üniversite Sıralamalarında Türkiye genelinde 13'üncü ve 15'inci sıralarda yer almak, hem araştırma performansının hem de üniversitenin uluslararası görünürlüğünün arttığını ortaya koydu. Açıköğretim Fakültesi, öğrenci sayısı ve erişim kapasitesi bakımından Türkiye'de ve Avrupa'da 1'inci dünyada ise 3'üncü sırada yer alarak bu başarı tablosunu küresel ölçekte pekiştirdi" dedi.

'MİLYONLARCA İNSAN DİZİLERDEN TÜRKÇE ÖĞRENİYOR'

Geçen yılın en önemli işinin Türk Dili ve Kültürü Programı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Adıgüzel, "Geçtiğimiz yıl sadece uluslararası öğrencilere hitap eden Türk Dili ve Kültürü Programı'nı açtık. Türkçe dünyanın birçok yerinde çok popüler hale gelen bir dil oldu. Türkiye'de dünyada en fazla dizi, film ihraç eden üçüncü ülke konumuna geldi. Türk dizi ve filmleri 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Diziler üzerinden Türkçe öğrenmeye çalışan milyonlarca insan var. Yurt dışı programlarına gittiğimizde bizimle Türkçe konuşmaya çalışan hatta çok güzel Türkçe konuşan insanlarla karşılaşıyoruz. Nasıl öğrendiklerini sorduğumuzda diziler karşımıza çıkıyor. Bu ilgiyi akademik çıktıya nasıl dönüştürebiliriz bunun çabasıyla hazırlık yaptık. YÖK'ün de onayıyla bu programa 2025-2026 yılında ilk defa öğrenci aldık. İlk yıl olmasına rağmen 123 ülkeden 3 bin 750 öğrencimiz var" dedi.

'DİJİTALLEŞME SAYESİNDE 500 MİLYONA YAKIN BİR TASARRUF SAĞLANDI'

Üniversitede gerçekleştirilen tasarruf ve dijitalleşme kararlarına yönelik Prof. Dr. Adıgüzel, 2018 yılından itibaren fiziki kitap basımının durdurulması ve dijital materyallere geçilmesiyle hem ekonomik hem de ekolojik büyük bir kazanç sağladıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Adıgüzel, "Sadece dijitalleşme sayesinde 500 milyona yakın bir tasarruf sağlanmış oldu. Ancak bu sadece maddi bir kazanç değil, 100 milyondan fazla kitabın basılmaması demek, en az 3 milyon ağacın kesilmekten kurtulması demektir. Ayrıca bu kitapların lojistiği, karbon salınımı ve basımı için harcanan su ve elektrikten yapılan tasarruf düşünüldüğünde aslında yapılan işin görünenden çok daha büyük olduğunu anlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Adıgüzel, 81 ilde bulunan 90'dan fazla büronun kapatılarak hizmetlerin dijital merkeze taşınmasının da milyonlarca liralık tasarruf sağladığını ifade ederek bu süreçte hiçbir çalışanın mağdur edilmediğini ve tüm personelin üniversiteler ve diğer kamu kurumlarına yerleştirildiğini söyledi.

Gelecek hedefleri arasında yapay zekanın eğitim müfredatına tam entegrasyonu ve sektörle işbirliğinin ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Adıgüzel, "Yapay zekayı sadece bir araç olarak değil, eğitim metodumuzun bir parçası haline getiriyoruz. Hem iletişim bilimleri hem de güzel sanatlar fakültelerinde artık yapay zeka destekli içerik üretimi noktasında öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yetiştirmek gibi bir amacımız var" dedi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HABER AJANSI KURULDU

Prof. Dr. Adıgüzel, "2025 yılında devreye giren Anadolu Veri Merkezi (BAUM) ve AUPress, üniversitenin bilgi güvenliği, yayıncılık ve kurumsal iletişim kapasitesini modernize eden önemli yatırımlar oldu. Ana Haber – Anadolu Üniversitesi Haber Ajansı'nın kurulması, üniversitenin medya alanındaki üretim gücünü kurumsal bir çatıya taşıdı" diye konuştu.

'ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA 13 MADALYA KAZANILDI'

Prof. Dr. Adıgüzel, "2025 yılında Anadolu Üniversitesi, spor alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli başarılara imza attı. Ulusal müsabakalarda 19 farklı branşta toplam 34 madalya kazanılırken; Avrupa Üniversiteler Şampiyonası, Dünya Üniversiteler Şampiyonası, Dünya Şampiyonları ve İslami Oyunlar gibi uluslararası organizasyonlarda toplam 13 madalya elde edildi" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere sağladıkları sosyal desteklere ilişkin Prof. Dr. Adıgüzel, "Talep eden tüm öğrencilerimize yemekleri ücretsiz sunuyoruz. Ayrıca üniversitemiz bünyesindeki butiğimizde ayakkabıdan takım elbiseye kadar her türlü kıyafet desteğini ücretsiz sağlıyoruz. Geçtiğimiz ay binden fazla öğrencimiz bu imkandan faydalandı" diye konuştu.

MEMNUNİYET YÜZDE 85'İN ÜZERİNDE

Prof. Dr. Adıgüzel, "YÖK 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda yüzde 85,17 genel memnuniyet oranı ve Türkiye genelindeki 3. sıra, öğrencilerin Anadolu Üniversitesi'ne duyduğu güveni yansıtıyor. Hem eğitim, hem araştırma hem de katkı olarak Anadolu Üniversitesi, küreselde Türkiye'nin yüz akı şeklinde çalışmaya devam ediyor. Yine güzel işler yapmak gibi Türkiye'nin yüzünü ağartacak, Türk eğitim sisteminde yıldız olacak üniversite olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.