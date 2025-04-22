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Rektör Özlenen Özkan, Çocuk Bayramı'nda Koltuğunu Çocuklara Bıraktı

Rektör Özlenen Özkan, Çocuk Bayramı'nda Koltuğunu Çocuklara Bıraktı
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklarla bir araya gelerek, bayramın önemini vurguladı. Özkan, çocuklara geleceklerine dair umut dolu mesajlar verdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makamında ağırladığı çocuklara koltuğunu bıraktı.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübünde eğitim gören çocuklar, Özkan'ı ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet eden Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiğini hatırlattı.

Çocukların bu ülkenin ve dünyanın geleceği olduğunu belirten Özkan, "Başka ülkelerde çocuklar için ilan edilmiş bir bayram yok. Bu bayramın önemini ve kıymetini sizler de büyüdüğünüzde anlayacaksınız. Çocukluğunuzu doyasıya yaşayın, her gününüz güzel geçsin. Gelecekte sizler ülkemizde önemli sorumluluklarda bulunarak buradaki koltuklara geçeceksiniz." ifadesini kullandı.

Kendisinin de iki kızı olduğunu aktaran Özkan, ülkenin geleceği olan çocukların eğitim-öğretimini ve kişisel gelişimini desteklemek için Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak ellerinden gelenin daha iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Özkan, çocuklara günün anısına hediye vererek, çikolata ikram etti.

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Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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