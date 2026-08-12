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Fransa'da Kuraklık ve Kuruyan Dere Sayısı Rekor Kırdı

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Rekor seviyede sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 1 Ağustos itibarıyla kuruyan dere sayısının 1373'e yükseldiği bildirildi.

Rekor seviyede sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 1 Ağustos itibarıyla kuruyan dere sayısının 1373'e yükseldiği bildirildi.

Biyoçeşitliliğin korunması adına faaliyet gösteren kamu kuruluşu Fransa Biyoçeşitlilik Ofisinin (OFB) açıkladığı veriler, ana karanın yüzde 80'den fazlasının kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Verilere göre, ülkede 1 Ağustos itibarıyla kuruyan derelerin sayısı önceki aya göre 554 artarak 1373'e yükseldi.

Mevcut durumun, yılın bu döneminde şu ana kadar gözlemlenen "en kritik" kuraklık olduğu ve geçen yıla göre kuraklığın yaklaşık 2 kat şiddetli yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Creuse, Vendee, Loire-Atlantique, Aveyron, Cote-d'Or, Nievre, Deux-Sevres ve Charente-Maritime kuraklıktan en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Ülke genelindeki vilayetlerin yarısından fazlasında kuraklık nedeniyle farklı seviyelerde su kısıtlamaları uygulanıyor.

Ayrıca bu hafta yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 78 vilayette "turuncu alarm" verildi. Sıcaklıkların bazı şehirlerde 40 dereceyi bulması bekleniyor.

Rekor seviyede sıcaklıkların ve kuraklığın görüldüğü Fransa, ayrıca bu yıl tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşıyor. Hükümet yangınlarda yılbaşından bu yana 117 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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