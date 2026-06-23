Yönetmen Reis Çelik, "Kör Gece" filmiyle Şanghay'dan aldığı ödülü AA muhabirine değerlendirdi Açıklaması

Yönetmen Reis Çelik'in son filmi "Kör Gece", Çin'de düzenlenen 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde (SIFF) "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazandı.

Başkanlığını Tony Leung'un yürüttüğü uluslararası festival jürisinin açıklamasında, ödülün gerekçesi "Keskin ve duyarlı anlatımıyla, küçük bile olsa cesur hareketlerin oluşturduğu büyük etkiyi hissettirmesi" sözleriyle ifade edildi.

Filmin senaryosunu yazıp yönetmenliğini yapan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin dünya sinemasının prestijli 'A kategorisi' festivalleri arasında yer aldığını belirterek ödülün kendisi açısından da güzel bir sürpriz olduğunu söyledi.

Çelik, "Açıkçası filmin uzak bir coğrafyada, bambaşka bir kültürde nasıl karşılanacağını çok merak ediyordum. Ancak tahminlerimin ötesinde büyük bir ilgiyle karşılaştık. Uluslararası basında filmle ilgili çok olumlu yazılar çıktı. Sonuçta jüri bizi 'En İyi Senaryo Ödülü'ne layık gördü. Bu, hem ülkemiz hem de sinemamız adına gurur verici bir sonuç." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanat, yaşadığı çağa tanıklık etmektir"

Jürinin ödül gerekçesinin kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Jüri, yerel bir konuyu tüm dünyanın hissedebileceği evrensel bir boyutta anlattığımız için bu ödülün verildiğini de not düşmüş. Zaten beni bu senaryoyu yazmaya iten temel mesele de buydu. Bana göre sanat, yaşadığı çağa tanıklık etmektir. Toplumlar, yaşadıkları travmalarla ve gerçeklerle yüzleştiği sürece kendilerini yenileyebilir ve demokratikleşebilir. Biz bu filmde tam da bu tanıklığı yapmaya çalıştık."

Tek bir gece ve mekanda geçen filmlerden oluşan "Gece Üçlemesi"nin ikinci filmi olarak çekilen yapımda kendi yaşam hikayesinden esinlendiğine işaret eden usta yönetmen, "Türkiye'de çok travma yaşandı ama en ağırlarından birisi bu darbe geleneğidir. Darbeye alışan bir ülke ve bütün yaşantımızı kavrayan süreçler, benim bizzat yaşadığım süreçler. Bu sebeple bu hikayeyi çekmeye karar verdim. Yaşadıklarımızı, ancak sanat kalıcı kılabiliyor." dedi.

Reis Çelik, filmin yapısal olarak özel bir sinematografik dil barındırdığını belirterek "Birçok festivalden davet var. Gidebildiğimiz kadar çok festivale katılım sağlamayı düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye'deki izleyiciyle de buluşması gerekiyor. Filmin bu yaz Türkiye'de vizyona girmesini bekliyoruz. Ayrıca uluslararası alanda ilgi gören bu filmimiz için Türkiye'yi temsilen Oscar aday adaylığı başvurumuz da olacak. Sektör bileşenleri nasıl bir karar verir göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk-Alman ortak yapımı "Kör Gece", 12 Eylül 1980'deki askeri darbeden sonra Türkiye'de yaşanan olayları ele alıyor.

Türkiye'den Kaz Film ve Heimatlos Films ile Almanya'dan Neopol Film ortaklığıyla hayata geçirilen eserin başrollerinde Özge Arslan, İştar Gökseven, Hacı Ali Konuk, Nilüfer Açıkalın ve Aydın Orak rol aldı.