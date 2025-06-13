Rehberlik Öğretmeni Okulda Eski Arkadaşı Tarafından Öldürüldü

Rehberlik Öğretmeni Okulda Eski Arkadaşı Tarafından Öldürüldü
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Konya'da rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, eski ev arkadaşı Berkehan Oluk tarafından okulunda otomatik tüfekle vurularak öldürüldü. Şüpheli Oluk, sorgusunda pişman olmadığını açıkladı.

KONYA'da rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü (33), çalıştığı okulda otomatik av tüfeğiyle öldüren eski ev arkadaşı Berkehan Oluk (27), adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusunu "Pişman değilim" diyerek yanıtladı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak'taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okula taksiyle gelen Berkehan Oluk, rehberlik öğretmeni olan eski ev arkadaşı Muhammed Öz'ün odasına girip, paltosunun altına gizlediği otomatik tüfekle 10 el ateş etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berkehan Oluk, polis ekipleri gelene kadar okulda bekledi. Okula gelen sağlık ekipleri, Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Berkehan Oluk'u gözaltına aldı.

ARALARINDAKİ GEÇİMSİZLİK HUSUMETE DÖNMÜŞ

Rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü öldüren Berkehan Oluk'un 10'dan fazla suç kaydı bulunduğu ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Oluk ile Öz arasında aynı evi paylaştıkları dönemde geçimsizlik yaşadıkları, bunun da husumete dönüştüğü belirtildi.

CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Berkehan Oluk, basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusunu, "Pişman değilim" diyerek yanıtladı. Oluk, adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Konya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının teslim aldığı Muhammed Öz'ün cenazesi, defnedilmek üzere Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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