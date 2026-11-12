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REDES 2026 beşinci etap saha programı Gaziantep'te 10 ilin katılımıyla yapıldı

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REDES 2026 beşinci etap saha programı Gaziantep'te 10 ilin katılımıyla yapıldı
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Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen REDES'in 2026 yılı beşinci etap sunum programı, 10 ilin yöneticilerinin katılımıyla Gaziantep'te yapıldı. İki gün süren programda sağlık tesislerindeki denetim süreçleri ve iller arası koordinasyon ele alındı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) 2026 Yılı Beşinci Etap Saha Çalışmaları Sunum Programı, 10 ilin yöneticilerinin katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimlik Konferans Salonu'nda düzenlenen program iki gün sürdü.

Programda, REDES'in amacı ve işleyişi ile sağlık tesislerindeki denetim süreçlerine ilişkin sunumlar yapıldı.

İllerde yürütülen çalışmalar ve uygulama örneklerinin değerlendirildiği programda, iller arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi ve ortak çalışma anlayışının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Programa, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Ük, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, müfettişler, sağlık uzmanları ile Adana, Mersin, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin ve Hatay il sağlık müdürleri, hizmet başkanları, kamu hastanelerinin başhekimleri ve özel hastanelerin mesul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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