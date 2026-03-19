İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilinin öğleden sonra başlamasıyla birlikte İstanbul'da birçok kişi, güneye gitmek için yola çıktı. Yola çıkanlar, Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova ve Bursa'daki bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturdu.

Hersek Gişeleri'nde, İstanbul'dan geliş kısmında trafiği rahatlatmak için 20 gişeden 12'sini açan yetkililer, bu yolla araç birikiminin de önüne geçmeyi hedefledi.

Köprü dışında otoyol ve İzmit-Yalova, Yalova-Bursa kara yollarında da devam eden akıcı yoğunluğun yarın artabileceğini değerlendiren ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan gişelerin çıkış bölümlerinde trafik denetimi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı timleri, vatandaşların bayramını kutlayıp, sürücüleri dikkatli olmaları noktasında uyardı.

Vatandaşların bayram süresince güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 17 tim ile aralıksız denetimlerini sürdürüyor.

Özellikle yolcuların da emniyet kemeri noktasında dikkatli olmaları konusunda bilgilendiren ekipler, araçlardaki küçük yaştaki çocuklara ise bayram şekeri ikram etti.

Ayrıca il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde de 9 trafik jandarması timinin 24 saat esasına göre denetim ve kontroller yapılacağı belirtildi.