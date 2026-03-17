Diyarbakır ve çevre illerde Ramazan Bayramı'nın yağışlı ve soğuk geçmesi bekleniyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Siirt'te yağışlı ve soğuk havanın etkili olacağını bildirdi. Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgenin, 19 Mart arife günü ile 20-22 Mart'ta kutlanacak bayramda yağışlı ve soğuk havanın etkisinde olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde beklendiği ifade edilen açıklamada, yağışların Siirt'in Pervari ile Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede mevsim normalleri civarında ve yer yer üstünde seyreden hava sıcaklıklarının bayram süresince mevsim normallerinin bir kaç derece altında seyredeceğinin beklendiği ifade edildi.

Arife günü ve bayram süresince bazı il merkezleri için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarına yer verilen açıklamada, hava sıcaklıklarının Diyarbakır'da 1 ila 15, Batman'da 5 ila 16, Mardin'de 5 ila 13, Şanlıurfa'da 6 ila 17, Siirt'te 5 ila 15 ve Şırnak'ta 4 ila 16 derece olacağının beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Testo Taylan dahil 3 fenomen gözaltına alındı

Ünlü fenomen müstehcenlik suçundan gözaltına alındı
Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir

Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon veren formayı giydirir
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
Testo Taylan dahil 3 fenomen gözaltına alındı

Ünlü fenomen müstehcenlik suçundan gözaltına alındı
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler