Restore edilen 3 tarihi cami, bayramda ibadete açılacak

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Isparta Ulu Camii, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii, Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Cami, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yeniden ibadete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 3 caminin yeniden ibadete açılacağını sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Ersoy, "Asırların mirasını yeniden ayağa kaldırıyor, vakıf eserlerimizi aslına uygun şekilde ihya ederek milletimizin hizmetine sunuyoruz. Isparta Ulu Camii, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii, Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camii'nin restorasyonlarını tamamladık. Restorasyon sürecini özveriyle yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eserleri Ramazan Bayramı'nın ilk günü yeniden ibadete açıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

İbadete 1994 yılında açılan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Selahaddin Eyyubi Camisi için 2023 yılında restorasyon süreci başlatıldı. Yapının mevcut durumu ayrıntılı analizlerle incelenirken özgün mimari unsurlar koruma altına alındı. Mihrap, minber, kürsü ve hünkar mahfili muhafaza edilirken yapısal güvenliği artırmak amacıyla çelik ve ahşap askılama sistemleri kuruldu. Duvarlarda hidrolik ve kaymak kireç enjeksiyonları uygulanırken, gerekli bölümlerde özgün dokuya uygun yenilemeler gerçekleştirildi. Abdest alanları, aydınlatma ve mekanik sistemler modern ihtiyaçlara göre düzenlendi. Cephe temizliği ve ahşap elemanların yenilenmesinin ardından çevre düzenlemesi tamamlanan cami, bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.

KENTİN ÖNEMLİ YAPILARINDAN

Diyarbakır'ın önemli yapılarından Melik Ahmet Paşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları, bilim kurulu ve teknik ekiplerin hazırladığı ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda yürütüldü. Zemin ve temel yapısının belirlenmesi için sondaj, jeoradar ve kazı gerçekleştirildi. Duvar ve zeminlerde enjeksiyon uygulamaları yapılırken, kubbe ve tonozlarda güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Çini yüzeyler temizlendi, kalem işi imalatlar yapıldı, ahşap döşeme ve elektrik sistemleri yenilendi. Yerden ısıtma sistemi de kurulan cami, bayramın ilk günü kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Isparta'da 2023 yılında kapsamlı restorasyona alınan Isparta Ulu Camisi'nde ahşap kubbeler onarıldı, su ve ısı yalıtımı sağlandı, üst örtü sistemi yenilendi. Harim içi kubbe sıvaları ve kalem işleri tamamlanırken, minber, mihrap ve vaaz kürsüsü onarıldı. Zemin döşemeleri ve halılar yenilenirken duvar içi ve üstü çelik güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildi. Elektrik ve mekanik sistemleri de yenilenen cami, bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.

