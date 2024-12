"Rafadan Tayfa Kapadokya" izleyiciye nefes kesen bir macera sunacak

TRT ortak yapımı " Rafadan Tayfa : Kapadokya" filmi, 27 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları beyaz perdeye aktaran yapımın senaryosunu Ozan Çivit kaleme aldı. Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan üstleniyor.

Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izleyicilerin uzun süredir filmi izlemek için gün saydığını belirterek, bu nedenle ekip olarak çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Rafadan Tayfa'nın nefes kesen bir macerasının daha izleyiciyle buluşacağını dile getiren Fidan, "Aslında sloganımız da şu, 'Efsane geri dönüyor.' Burada Zümrüdüanka efsanesine de göndermelerimiz var. Hep şu sorumluluğu hissediyoruz üstümüzde, 'Daha iyisini nasıl yaparız?' Çünkü birinci filmimizden itibaren onlarca başarıyı TRT ortak yapımı olarak arkadaşlarımızla izleyicilerimizle buluşturduk. O yüzden Rafadan Tayfa Kapadokya'da gerçekten görselin her karesini, müziğin her notasını, içeriğin de her harfini çok daha iyi noktaya ulaştırdık ve gerçekten soluksuz denecek, nefes kesen bir macera." dedi.

"Çok genç, dinamik ve çalışkan bir ekibimiz var"

Animasyon sektörünün teknolojiyle iç içe olduğuna işaret eden Fidan, "Her gün yeni teknolojileri takip ediyoruz. Yapay zekanın hayatımıza girmesinden tutun da her alanda tüm dünyada ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. Çok genç, dinamik ve çalışkan bir ekibimiz var. Çıkan her teknolojiyi hemen uyguluyoruz ve çok daha iyi bir sonucu nasıl alırız, bunun peşine düşüyoruz." şeklinde konuştu.

Yönetmen Fidan, çok uzun zaman boyunca çeşitli AR-GE çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Ekibin kas gücü diyoruz. Ne kadar güçlüyseniz aslında o kadar kaliteli bir içeriği izleyicilerle buluşturmuş oluyorsunuz. Biz hem ekibimizi daha iyi noktaya getiririz hem de teknolojinin bize sunduğu imkanları çok daha iyi nasıl kullanırız diye onlarca AR-GE çalışması yapıyor ve gece gündüz çalışıyoruz."

Rafadan Tayfa Kapadokya'nın senaryosuna yaklaşık 3 yıl önce başlandığını vurgulayan Fidan, ilk 2 yılın tamamen ön prodüksiyona ayrıldığını ve önceki film biter bitmez de tüm ekibin yeni film üzerinde çalışmaya başladığını kaydetti.

Fidan, yeni filmin fragmanını izleyen herkesin çok beğendiğini dile getirerek, "Gerçekten bu sefer bizi her anlamda başka bir şey bekliyor. Mesela bizim her filmimizin bir ana şarkısı olur. Burada dört şarkımız var ve gerçekten arkadaşlarımızı başka sürprizler de bekliyor. Birkaç gün sonra bunların hepsini görecekler." değerlendirmesini yaptı.

"İlk dakikasından son dakikasına soluksuz bir macera"

İsmail Fidan, "Hayri"nin muzip yapısından da dolayı en çok sevilen karakterlerden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hayri sanki bir adım önde gibi ama bu filmde arkadaşlarımızı gerçekten çok farklı bir şey bekliyor ve Sevim karakteri de bu sefer çok önde. Çünkü Sevim'in Kapadokya'ya gitme motivasyonu biraz aile geleneğini sürdürmek ve annesinin bıraktığı mirası devam ettirip, bütün bilmeceleri çözüp annesi gibi o kupayı eline almak. Bu motivasyon Rafadan Tayfa'nın dinamiğini de değiştirmiş oldu. Toplama baktığımızda ilk dakikasından son dakikasına kadar gerçekten soluksuz bir macera. Biz de çok heyecanlı bir şekilde 27 Aralık'ı bekliyoruz."

Rafadan Tayfa'nın üç kuşak arasında bir köprü niteliğinde olduğunu vurgulayan Fidan, "Biz 7'den 70'e de diyemiyoruz. İki yaşında çok yoğun kitlemiz de, 85 yaşında bilet alıp, sinemamıza giren dede ve ninelerimiz de var. Anne babalarımız zaten çocuklarıyla izliyor. Bunun en önemli lokomotifi de TRT Çocuk ve filmin TRT ortak yapımı olması. Çünkü TRT Çocuk ekranlarını Türkiye'de kime sorarsanız sorun ilk söyledikleri cümle 'Güven' oluyor. 'Ben güvenle çocuğumu ekran başına oturtabiliyorum.' diyor. Tabii sinema başka bir alan. Burada da TRT sinema çok büyük bir boşluğu doldurdu ve TRT ortak yapımı cümlesini duyan, sektörden herkes ve izleyici artık diyor ki 'Evet çok daha rahat izleyebileceğim, çok daha iyi bir içerik bizi bekliyor.' O yüzden de yani bizim o üç kuşağa ulaşmamızda gerçekten TRT'nin bizleri sağladığı imkanlar, katkılar çok büyük. Tüm TRT ailesine, ilk filmimizden son filmimize kadar yanımızda oldukları için sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi "Rafadan Tayfa: Kapadokya"nın konusu şöyle:

"Rafadan Tayfa, bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek 'Kapadokya Bilmece Avı' etkinliği için Nevşehir'e gitmiştir. Bilmece Avı macerası başladığında Hayri'nin yolu gizemli bir çömleği arayan ajanlarla kesişir. Ajanlardan önce Hayri'nin eline geçen çömlek, onu ajanların hedefi haline getirir. Tayfa, ajanların Kapadokya'da olduğuna ve bu çömleği aradığına pek inanmaz. Bilmece Avı devam ederken keşfedilen yerler ile çömlek arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkar. Sıradan görünen çömlek aslında Zümrüdüanka'nın küllerini saklamaktadır."

Serinin bir önceki filmi "Rafadan Tayfa: Hayrimatör", 2 milyon 850 bin izleyiciyle yılın en çok izlenen sinema filmi olmuştu.